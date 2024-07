Sondajul care îl dă pe Marcel Ciolacu cu un procent aproape dublu față de Mircea Geoană. Cum arată ierarhia partidelor

Un sondaj CURS arată că Marcel Ciolacu ar conduce cursa pentru Cotroceni cu 30% în intenția de vot, la o diferență de 10 procente de șeful PNL Nicolae Ciucă. Clasamentul partidelor nu se schimbă nici în cazul parlamentarelor.

Conform unui sondaj CURS, dacă duminica viitoare vor avea loc alegerile prezidențiale, premierul Marcel Ciolacu ar obține 30%, urmat de Nicolae Ciucă cu un procent de 20%. Pe locul trei este clasat Mircea Geoană, în calitate de independent, având 17%. CURS a dat publicității sondajul fără a preciza cine l-a comandat.

Pe locul patru este clasat șeful AUR, George Simion, care are 13%, iar noua șefă USR, Elena Lasconi, dacă ar fi susținută de Dreapta Unită are 9%, Diana Șoșoacă are 6%, iar un candidat UDMR ar obține 3%.

Rezultate pentru alegerile parlamentare

Potrivit sondajului, în cazul alegerilor parlamentare, PSD ar obține 35%, PNL ar obține 24%, iar AUR 15%. Alianța Dreapta Unită ar obține 12%, iar SOS România 6%, în timp ce UDMR ar strânge pragul de 5%.

Sondajul, realizat în perioada 26 iunie-2 iunie, pe un eșantion de 1067 de respondenți. Marja de eroare este de +/-3 la un nivel de încredere de 95%.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS S.R.L. este fondat de fostul jurnalist Antena 3, Iosif Buble, care deține și Online Research SRL, dar și site-ul www.știripesurse.ro, potrivit unui articol publicat la finalul anului trecut de Europa Liberă. De asemene, Iosif Buble este căsătorit cu deputata PSD Diana Tușă. Declarația de avere a soției arată că Iosif Buble a obținut anul trecut venituri de pe urma institutului atât salariul, cât și dividende.

