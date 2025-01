Nicușor Dan: ”Voi rămâne în cursa prezidențială. Este o decizie pe care am luat-o după ce am văzut sondajele”

Nicuşor Dan a declarat miercuri, 29 ianuarie, după ieşirea de la discuție programată cu șefa USR, Elena Lasconi, că va rămâne în cursa prezidenţială.

”Am avut o discuţie cu privire la alegerile prezidenţiale, să nu aveţi mari aşteptări pentru această discuţie. Am discutat şi despre sondaje. Este o decizie pe care am luat-o după ce am văzut sondajele, discuţia este cum să optimizăm, am văzut situaţia României, m-am gândit dacă sunt potrivit şi m-am confirmat cu un sondaj, astfel încât să nu încurc. (...)

Toată lumea face sondaje. Toate partidele și toți competitorii serioși își fac sondaje în momentul ăsta.

Eu vorbesc pentru mine și eu voi rămâne în cursă”, a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea de la negocieri, citat de g4media.

Primarul Capitalei a ţinut să precizeze că rămâne în cursă chiar dacă Elena Lasconi nu se va retrage: ”Discut cu foarte multă lume, numai că discuțiile sunt una și deciziile sunt alta. În acest moment, Elena Lasconi este candidat susținut de un partid și eu nu pot să schimb asta”.

