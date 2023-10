Avertisment PNL față de un posibil blat PSD-AUR

Referindu-se la un posibil scenariu de blat între PSD și AUR, deputatul PNL Alexandru Muraru a avertizat partenerii de coaliție că liberalii au resurse să combată o posibilă finală la prezidențiale între Marcel Ciolacu și George Simion.

”PNL va produce o surpriză de proporții, dacă PSD face un blat cu AUR în vederea alegerilor prezidențiale de anul viitor. PNL are nu doar anticorpii necesari, dar este și cel mai pregătit partid în a demonta asemenea cacealmale și șmecherii politice”, a afirmat, marți, la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru, care se referă la scenariul în care în finala pentru Cotroceni ar ajunge Marcel Ciolacu și George Simion, pentru ca liderul social-democrat să câștige ulterior scrutinul. ”Capul umflat l-a avut și Victor Ponta, capul umflat l-a avut și Adrian Năstase și toți au crezut că, după mulți ani, PSD poate da Președinția României. Eu vă spun că PSD nu poate da președintele României”, afirmă șeful PNL Iași.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru avertizează PSD-ul să nu joace la cacealma în perspectiva anului electoral 2024: ”Dacă cineva își închipuie că anul 2024 va fi un an sub forma unui blat, așa cum s-a întâmplat în anul 2000 între PSD și PRM, ca doi candidați să ajungă în finala prezidențială și unul care pare mai democratic să câștige prin această cacealma președinția României, se înșeală amarnic. Vă spun că PNL are nu doar anticorpii necesari, dar, dacă vreți, este cred că cel mai pregătit partid în a demonta asemenea cacealmale și șmecherii politice. Vă aduc aminte și alianța USL, unde am ieșit la timp și unde PSD a pierdut președinția României. Vă aduc aminte și anii de tristă amintire ai Guvernului Năstase 2000-2004. Deci dacă PSD își închipuie că prin această complicitate cu AUR poate câștiga Președinția României, eu vă spun că nu se va întâmpla și PNL se va remonta la timp și va produce o surpriză de proporții, pentru că asta urmează să decidem cel mai probabil la începutul lui noiembrie, pe 3-4 noiembrie, unde vom avea întâlniri importante la nivelul conducerii naționale a PNL și ne vom pune câteva întrebări fundamentale președinților de organizații și în definitiv tuturor celor care conduc astăzi PNL, unde mă includ și pe mine, ca vicepreședinte național și ca președinte al unei organizații care este în primele cinci din țară”.

Întrebat dacă liberalii iau în calcul ruperea coaliției de guvernare, Alexandru Muraru a replicat: "în primul rând, se pune problema dacă mergem în continuare în această coaliție de guvernare cu PSD și dacă suntem dispuși să construim vreun proiect politic cu PSD. Eu am testat și am luat pulsul organizației mele, unde am peste 50 de primari și răspunsul este categoric nu, PNL nu trebuie să părăsească guvernarea și PNL nu trebuie să construiască un proiect politic cu PSD, o alianță electorală care este din punctul meu de vedere un construct nefezabil și care este un construct împotriva firii, pe care l-am mai încercat acum un deceniu în urmă, care nu a funcționat, unde erau lideri care aveau instincte democratice și atunci și nu văd de ce ar funcționa acum".

