Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE

Coaliția de la Guvernare pare aproape de stabilirea unei date pentru alegerile pentru Primăria Capitalei chiar în finalul acestui an.

Astfel, scrutinul ar putea avea loc pe 7 decembrie, dar numai dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat, au declarat pentru G4Media surse din Coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri, 17 octombrie, că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.

”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat, dar spiritul legii este faceţi-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede, pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionar este domnul Bujduveanu. Deci, personal cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie”, a spus premierul.

”Voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri, sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”, a spus Bolojan.

El a precizat că PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu.

”Chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti”, a arătat premierul.

Data de 7 decembrie ar fi cea mai potrivită din punct de vedere al timpului necesar pentru adoptarea legislației, dar și pentru derularea campaniei, au declarat pentru G4Media sursele citate.

