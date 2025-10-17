Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE

Autor: Adrian Zia
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 19:02
175 citiri
Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE
Oameni la vot Foto Hepta

Coaliția de la Guvernare pare aproape de stabilirea unei date pentru alegerile pentru Primăria Capitalei chiar în finalul acestui an.

Astfel, scrutinul ar putea avea loc pe 7 decembrie, dar numai dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat, au declarat pentru G4Media surse din Coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri, 17 octombrie, că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.

”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat, dar spiritul legii este faceţi-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede, pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionar este domnul Bujduveanu. Deci, personal cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie”, a spus premierul.

”Voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri, sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”, a spus Bolojan.

El a precizat că PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu.

”Chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti”, a arătat premierul.

Data de 7 decembrie ar fi cea mai potrivită din punct de vedere al timpului necesar pentru adoptarea legislației, dar și pentru derularea campaniei, au declarat pentru G4Media sursele citate.

Premierul Ilie Bolojan l-a ironizat pe șeful ANAF: "Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm"
Premierul Ilie Bolojan l-a ironizat pe șeful ANAF: "Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm"
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 17 octombrie, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor, iar asta este...
Premierul Bolojan vrea o coaliție stabilă, dar nu ”una mormântală, care nu face nimic, care se blochează”
Premierul Bolojan vrea o coaliție stabilă, dar nu ”una mormântală, care nu face nimic, care se blochează”
Premierul Ilie Bolojan a discutat vineri, 17 octombrie, relaţiile din coaliţie și a oferit o rară părere personală. Prim-ministrul spune că preferă o guvernare stabilă, dar nu o...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #ilie bolojan premier, #PSD , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Drumul pe care multi soferi recunosc ca au atipit la volan. "Daca esti prea ambitios si crezi ca rezisti, risti sa o patesti grav"
DigiSport.ro
Madalina Ghenea a decis sa spuna adevarul: "Am boala. Ma simt extrem de rau"
ObservatorNews.ro
Scene tulburatoare dupa explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolata de un psiholog. Si fiul e ranit

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
  2. Cum explică Ministrul Apărării criticile privind exercițiul de mobilizare: "Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi vrea să denigreze Armata Română"
  3. Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE
  4. Premierul Bolojan vrea o coaliție stabilă, dar nu ”una mormântală, care nu face nimic, care se blochează”
  5. Diana Șoșoacă, toată un zâmbet în studioul Russia Today: ”Uniunea Europeană e ca pe timpul Inchiziției Catolice”
  6. Ilie Bolojan anunță posibilele date pentru alegerile la Primăria Capitalei: Vor fi în noiembrie sau decembrie
  7. A murit sora fostului premier Adrian Năstase. „A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor”
  8. Cum a redus Ilie Bolojan, pe șest, subvențiile pentru partide. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”
  9. Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum
  10. Robert Negoiță admite că unele primării au prea mulți angajați. "Se întâlnesc soții acasă. Unul muncește de crapă pe un salariu mic și îi plătește salariul mare celui care stă"