Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD în cursa pentru Primăria Capitalei. "Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 22:12
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu va primi sprijin din partea AUR și a PNȚCD pentru candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă la care au mai luat parte reprezentații celor două partide.

Liderul AUR a explicat pentru cei prezenți de ce a decis s-o susțină pe Anca Alexandrescu în bătălia pentru București.

"A contat mult susținerea în ultimele bătălii, a contat mult unitatea dintre noi. Vă felicit pentru poziționarea de partea adevărului de partea partidului poporului român. AUR e singurul partid pe care îl slujim. Avem un imens respect pentru ce înseamnă istoric PNȚCD și față de situația din prezent, unde apele s-au separat. Pucișitii cu puciștii, iar românii cu românii. Mă bucur ca sunteți de partea românilor", a declarat George Simion.

Realizatoarea TV nu a fost la fel de incisivă în conferință ca atunci când este în studioul TV.

"Am emoții. Nu vorbesc mult, ca la TV. Am învățat ca discursurile scurte sunt cele pe care le așteaptă oamenii de la noi. În campania pentru alegerile prezidențiale am fost singurul moderator care a făcut loc suveraniștilor în emisiunea mea. Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc pentru ca apoi românii să pună România pe primul loc. Eu voi fi cea pe care o știți. Cred că tatăl meu m-ar fi susținut, dar nu ar fi fost de acord. Ar fi zis că am înnebunit, dar m-ar fi susținut.

Împreună vom pune Bucureștiul pe primul loc. Din păcate, e ultimul la toate capitolele. Nu fac promisiuni, dar voi avea grijă să văd fiecare cetățean al Bucureștiului și vă vreau parteneri. Am nevoie de fiecare cetățean al Bucureștiului ca orașul să fie pe primul loc. Pentru mine e o provocare, dar și o responsabilitatea uriașă", a spus Anca Alexandrescu.

Ea a anunțat că are resurse limitate pentru campania electorală și că se va baza foarte mult pe contactul direct cu alegătorii.

"Voi face o campanie modestă. Nu am bani și nici nu vreau să etalez mii de afișe electorale. Nu asta așteaptă bucureștenii. Nu mă interesează ceilalți candidați și nu îi voi ataca. Eu candidez pentru cetățean, nu pentru găștile politice".

