Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă despre alegerile din București: "Război prost prin proxi între ND și Bolojan". Ce candidat are prima șansă și cine va fi susținut de "sistem"

Analistul Andrei Caramitru consideră că alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei vor reprezenta un "război prin proxi" între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întrucât atât șeful statului, cât și cel al guvernului au câte un candidat pe care îl susțin.

Caramitru consideră că la alegerile din București, din decembrie 2025, candidații cu cele mai mari șanse sunt Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD).

"Calitatea celor trei candidați cheie este probabil cea mai bună de până acum (sunt toți educați smart și au și făcut chestii). Asta e partea cea mai pozitivă.

Problema e însă al naibii de complicată. În teorie - prima șansă o are Ciucu (e cel mai popular primar de sector, a făcut mega chestii, a fost reales cu un scor enorm, PSD sau AUR nu sunt puternici în oraș de fapt).

Însă - sistemul îl va prefera pe Drulă (susținut de ND, și cu care cred că și Grindeanu ar fi super ok, că doar nu vrea să aibă un alt pol de putere în București cu Băluță, plus de toată tabăra USL/ anti-Bolo din PNL). Care nu e candidat rău, să fie clar, e super ok - dar nu a performat în alegeri până acum și nu e cunoscut în București, două probleme structurale majore", scrie Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook.

Caramitru consideră că rivalitatea dintre candidații Drulă și Ciucu "va fi un război prin proxi de fapt între ND și Bolojan, pe cine are mai multă influență și putere acum în zona de dreapta. Un război prost și trist, pe care îl pot pierde amândoi".

Alegerile parțiale din România, inclusiv cele din București, sunt programate în ziua de 7 decembrie 2025. Aceste alegeri se vor desfășura într-un singur tur.

