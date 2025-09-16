AUR, denunţ penal la Parchetul General. Acuză Guvernul şi AEP de împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în București VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 20:39
AUR, denunţ penal la Parchetul General. Acuză Guvernul şi AEP de împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în București VIDEO
AUR, denunţ penal la Parchetul General împotriva Guvernului și AEP FOTO Captură video Facebook/AUR

Partidul condus de George Simion a anunțat marți seară, 16 septembrie, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul și AEP nu organizează alegerile parțiale în București, deși termenul legal a expirat în 3 septembrie. AUR a făcut acuzații de abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

”Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale”, a anunțat marți seară, AUR, într-un comunicat de presă postat pe Facebook.

Potrivit documentului, Guvernul și AEP ”au blocat intenționat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși mandatul lui Nicușor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”.

”Denunțul a fost transmis electronic, întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relațiile cu publicul și audiențele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online. Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-și alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată”, au transmis reprezentanții AUR.

