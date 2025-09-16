AUR, denunţ penal la Parchetul General. Acuză Guvernul şi AEP de împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în București VIDEO

Partidul condus de George Simion a anunțat marți seară, 16 septembrie, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul și AEP nu organizează alegerile parțiale în București, deși termenul legal a expirat în 3 septembrie. AUR a făcut acuzații de abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

”Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale”, a anunțat marți seară, AUR, într-un comunicat de presă postat pe Facebook.

Potrivit documentului, Guvernul și AEP ”au blocat intenționat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși mandatul lui Nicușor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”.

”Denunțul a fost transmis electronic, întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relațiile cu publicul și audiențele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online. Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-și alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată”, au transmis reprezentanții AUR.

