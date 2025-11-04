Daniel Băluță, dezvăluiri despre relația tensionată cu Marcel Ciolacu: „S-a răzgândit și l-a ales pe Cîrstoiu la Primărie în 2024, deși eram nominalizat”

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 23:07
196 citiri
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 FOTO Hepta

Daniel Băluță, edilul sectorului 4 și candidatul PSD la primăria Capitalei, a povestit cum în 2024, după ce l-a nominalizat drept candidat la Primăria Capitalei, Marcel Ciolacu s-a răzgândit și l-a ales pe Cătălin Cîrstoiu, care a devenit candidatul comun PSD-PNL, ulterior retras de fosta coaliție.

„Marcel Ciolacu nu a dorit să candidez la Primăria Municipiului București. Asta îl diferențiază, de exemplu, pe Marcel Ciolacu de Sorin Grindeanu (n.red. președinte interimar PSD). Sorin Grindeanu este un președinte care m-a susținut și mă susține. Nu am simțit același sprijin din partea lui Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine. Marcel Ciolacu m-a nominalizat înainte de profesorul Cîrstoiu, după care și-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea”, a spus Băluță marți, 4 noiembrie, pentru G4Media.

Medicul Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar din București, a fost candidatul coaliției PSD-PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a fost ulterior retras din cauza dezvăluirilor apărute în presă și în contextul unei performanțe slabe în sondaje.

Ulterior, cele două partide au recurs la candidați proprii, Gabriela Firea de la PSD și Sebastian Burduja de la PNL.

#alegeri primaria bucuresti 2025, #Daniel Baluta, #marcel ciolacu , #alegeri primaria bucuresti 2025
