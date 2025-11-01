Becali face praf candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. "Urmărește interesele unui trust de presă, dar pe bucureșteni nu are cum să-i păcălească"

Sambata, 01 Noiembrie 2025
Gigi Becali. Foto: hepta

Gigi Becali a comentat sâmbătă seară, 1 noiembrie, candidatura independentă a realizatoarei TV Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Deși a criticat-o dur, Becali a recunoscut că aceasta este o femeie puternică.

Omul de afaceri și deputat independent, după ce a demisionat din AUR, a declarat la România TV, că Anca Alexandrescu nu va putea să îi păcălească pe bucureșteni cum a reușit cu românii din țară sau din Diaspora.

Becali susține că realizatoarea TV face o greșeală candidând la Primăria Bucureștiului și asta doar pentru că e o ambiție personală.

„Fără să atac femei sau pe doamna Alexandrescu, e independentă, plus că la București nu poți să-i păcălești. Poți în Diaspora, că au TikTok, pe ăștia pe la țară, dar în București nu ai cum să îi păcălești.

Nu are șanse pentru că, dacă avea șanse, dacă l-ar fi ascultat, logic, pe Simion lumea, candidatul lui la Primărie de data trecută ar fi luat un procent mai mare. Ca atare, nu îl ascultă în București oamenii pe Simion. Când a avut succes în București partidul AUR a avut și datorită faptului că am venit alături de el, asta e vina mea.”, a explicat Gigi Becali.

Becali crede că Anca Alexandrescu ar fi avut șanse să câștige doar dacă ar fi putut să profite de cei din Diaspora, așa cum a făcut Călin Georgescu.

„Dar acum nu are, el nu poate influența, în București sunt oameni mai deștepți, mai intelectuali, altfel. Nu o să țină cont de ceea ce spune Simion. Numai dacă ar fi unii care au 20-30-40 rude prin străinătate, care stau toată ziua pe TikTok, și le zic la rudele din București să voteze așa.

Nici Georgescu nu prea are mare trecere în București. Pentru că oamenii în București nu votează lupi, că el s-a intitulat lup. Oamenii nu votează lupi. Și atunci, vă dați seama că nu are niciun fel de influență el. Georgescu, tot așa, are influență la TikTok, la unii de la țară. Și dacă ar candida Georgescu nu ar câștiga el, poate un 10% maxim.”, a mai spus Becali.

Omul de afaceri și-a arătat totuși admirația pentru jurnalistă, pe care o consideră "puternică, e luptătoare".

„Părerea mea sinceră și personală este că ea urmărește interesele unui trust de presă. Oricine are niște interese politice, numai că candidatura asta este ambiția ei personală. Față de toate lucrurile, e o femeie ambițioasă, și dacă nu era o femeie puternică nu ajungea aici singură și cu doi copii. E puternică, e luptătoare, dar, vezi, ambiția asta i-a întunecat puțin mintea și inteligența și face greșeli. Dar candidatura părerea mea este că e ambiția ei personală”.

Din păcate pentru Anca Alexandrescu, Gigi Becali îl susține în cursa pentru București pe Daniel Băluță, edilul de la Sectorul 4.

„Din punctul meu de vedere, lupta asta acerbă eu nu prea o văd acerbă. Din punctul meu de vedere, Primarul Capitalei va fi unul din primarii care sunt acum la sectoare, Băluță, care e un om mai prezent, așa, pe care îl va vota sectorul lui, că nu înțeleg de ce s-ar duce cineva la vot să voteze un candidat independent.

Eu cred că Băluță și pe Băluță îl susțin, că măcar e doctor, a lăsat meseria bănoasă, a venit primar. Nu o fi ușă de biserică, dar parcă e mai activ, mai curat. Are și o carismă, iese din ecran.”

