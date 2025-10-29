Bolojan, în pericol să piardă șefia PNL dacă Ciucu nu câștigă la București. Se fac planuri de salvare. „USR l-ar putea abandona pe Drulă, așa cum a făcut cu Lasconi”

Alegerile parțiale pentru Primăria București, care vor avea loc pe 7 decembrie, s-ar putea dovedi un punct de cotitură pentru mai mulți actori politici dar și un moment final al confruntărilor din interiorul coaliției de guvernare, în special în raporturile dintre PSD și restul partenerilor.

Ilie Bolojan pare să fi mizat totul pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care și-a anunțat luni candidatura, în timp ce USR pare setat pe Cătălin Drulă, fostul lider al formațiunii. Sondajele însă nu sunt prea optimiste pentru PNL și USR, iar posibilul candidat al social-democraților, Daniel Băluță, pare să fie avantajat.

Astfel, tabloul candidaților ar putea suferi modificări și să apară surprize din partea USR și PNL, dacă vreunul sau ambii candidați nu performează în pre-campanie, totul pentru a-l putea salva pe premierul Ilie Bolojan de la o „decapitare” politică în interiorul PNL.

Politologul Cristian Pîrvulescu afirmă într-o intervenție pentru Ziare.com că pentru continuitatea lui Bolojan la șefia PNL, aceste alegeri s-ar putea dovedi vitale, în contextul rivalităților între grupările din interiorul partidului. Însă, o victorie la București l-ar putea consolida la șefia PNL.

„Eu cred că pentru Bolojan, care a intervenit direct pentru a-l susține pe Ciucu, alegerile acestea devin vitale. Devin un pariu, un pariu riscant, pentru că înfrângerea PNL în București ar putea să însemne slăbirea poziției sale în interiorul partidului, cu abandonarea sa la prima criză, sau victoria ar putea să-i întărească poziția în interiorul PNL.”, spune Pîrvulescu.

Politologul subliniază că Bolojan este cel care a transformat cursa de la Capitală într-un test pentru puterea sa în partid, prin intervenția în favoarea lui Ciprian Ciucu.

„Ne putem aștepta ca unii liberali să nu-l susțină pe Ciucu la București. Nu este vorba doar despre Hubert Thuma din Ilfov. Este vorba și despre George Tuță, primarul Sectorului 1. E vorba și de structuri de susținere ale partidului, inclusiv din mediul de afaceri, care pot să meargă într-o direcție sau în alta.”, mai spune el.

Un independent care să coaguleze voturile PNL și USR

Pentru a se salva de la o posibilă „mazilire”, Ilie Bolojan ar putea recurge la două strategii, una dintre ele fiind desemnarea unui independent, în cazul în care Ciprian Ciucu, omul desemnat de el pentru această sarcină, ar da semne că nu poate câștiga. Independentul ar putea prelua masiv din voturile PNL și USR.

„Un independent care să nu aibă un profil foarte politic. I-am auzit pe unii care spun că ar fi suficient un politician care să fie bine conturat, credibil și nu din vârful ierarhiei, așa cum este primarul interimar, Stelian Bujduveanu, pe care l-au abandonat într-un mod destul de brutal.”, spune el.

USR l-ar putea „abandona” pe Cătălin Drulă

„Eu cred că pariul PNL-USR este că îl vor abandona pe Drulă, care va rămâne o figură absolut marginală în campania electorală și că electoratul, în virtutea votului util, va vota în favoarea lui Ciucu.”, consideră politologul.

Decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA subliniază că Drulă pare să aibă a doua șansă în raport cu Ciucu, iar liberalii și USR nu vor permite PSD să obțină Bucureștiul și să întrerupă șirul de eșecuri al acestora.

„Formal nu ar fi niciun fel de alianță. Nu va fi ca în cazul lui Nicușor Dan, va fi un abandon, pur și simplu.”

O variantă, spune aceasta, este ca USR-iștii să nu-i mai facă campanie lui Drulă, pe modelul folosit la Elena Lasconi în 2025.

„Apasă mai puțin pe accelerație. Avem deja precedentul. Atunci am avut argumente cum că nu are nicio șansă (n.red. Elena Lasconi), că se cheltuie banii partidului și că nu-i recuperează, dar în realitate era o discuție pe care o avuseseră cu multă vreme înainte. Asta s-ar putea întâmpla și la București”, precizează profesorul univeristar.

Cristian Pîrvulescu spune că Drulă va face tot ce îi stă în putință să meargă mai departe și să obțină un scor bun, în contextul în care cariera sa politică este în joc, însă există posibilitatea ca scenariul să se repete. „Dacă o parte din electoratul USR votează cu Ciucu, PSD are mai puține șanse.”

„Cele mai politizate alegeri parțiale din istoria Bucureștiului”

„Sunt unii care spun că nu contează foarte mult partidul în alegerile pentru București. Prezența la alegerile din București este în general mică. Dacă PNL, care avea structuri de putere bine localizate în 2020, nu l-ar fi sprijinit pe Nicușor Dan, Nicușor Dan nu ar fi fost primar al Bucureștiului și nici președinte al României astăzi.”, evidențiază Cristian Pîrvulescu.

Acesta spune că suntem tentați să considerăm că partidele politice sunt inexistente în București, însă situația nu să deloc astfel.

„Acolo unde au primari, ele au capacitatea de mobilizare, iar PNL, de exemplu, deține Sectorul 1 de foarte multă vreme, cu excepția unei paranteze de 8 ani, când primarii au fost de la PSD și USR. Este un sector în care liberalii au o foarte bună cunoaștere a teritoriului și mai ales a periferiilor, care joacă un rol important, pentru că acolo pot fi mobilizați alegători.”, avertizează politologul.

Profesorul Cristian Pîrvulescu spune că Bucureștiul, deși un oraș mare, are un grad mare de indiferență la vot. „O prezență de 35-40% este un miracol.”

„Alegeri parțiale, pe 7 decembrie, după Sfântul Nicolae, nu sunt automat alegeri la care participă mulți. Deci aici va conta extrem de mult capacitatea de organizare. Nu exsită capacitate de a obține voturi fără această capacitate, iar aici va fi o bătălie între organizații la o prezență mică. Orice prezență care va depăși 30% va fi o prezență care creează probleme PSD. Nici PNL nu stă foarte bine, pentru că mai contează și cine sunt aceia care se prezintă la vot. USR-ul este, teoretic, cel mai mare partid al Bucureștiului, dar trebuie să-și mobilizeze alegătorii.”

Acesta încheie spunând că alegerile acestea vor fi „cele mai politizate alegeri parțiale din istoria Bucureștiului”, iar confruntarea dintre PSD și celelalte partide din coaliție „va atinge apogeul”

