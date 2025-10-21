"Bucureștiul are nevoie de un program coerent", susține primarul de sector care nu s-a decis dacă vrea să preia Capitala. "Nu cred că avem nevoie de supereroi"

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 19:52
"Bucureștiul are nevoie de un program coerent", susține primarul de sector care nu s-a decis dacă vrea să preia Capitala. "Nu cred că avem nevoie de supereroi"
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 FOTO Facebook/Daniel Băluță

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat marți, 21 octombrie, că se gândește cu foarte mare atenție la o candidatură la funcția de primar general al Capitalei, menționând că Bucureștiul are nevoie de un program coerent.

'Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenție la această idee și sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie și o voi exprima public. (...) După ce va exista o ordonanță, o hotărâre de Guvern în acest sens, împreună cu un calendar asociat, împreună cu colegii mei ne vom putea pronunța în legătură cu a candida sau a nu candida', a afirmat Băluță, marți, 21 octombrie, într-o conferință de presă.

El a evidențiat că Bucureștiul are nevoie de un program coerent, de oameni care îi cunosc problemele și au obținut rezultate.

'Nu cred că avem nevoie de supereroi, nu cred că avem nevoie de oameni care nu au cum să cunoască atât de bine specificul acestui loc, (...) mai important este să rezolvăm problemele, decât să ne luptăm pentru poziții, pentru funcții, pentru lucruri de genul acesta. Asta este ceea ce eu cred și sunt convins că, în umătoarele zile, săptămâna următoare, se vor aduce clarificări importante în această direcție', a explicat Daniel Băluță.

Potrivit unui sondaj CURS publicat duminică, 19 octombrie, actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în intențiile de vot pentru funcția de primar general al Capitalei, cu 25%. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. În sondaj nu a fost inclus primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, susținut de aripa Thuma din PNL pentru a candida.

Ciprian Ciucu a declarat, marţi, 21 octombrie, că data alegerilor parţiale este 7 decembrie, iar coaliţia a decis ca fiecare partid din coaliţie să meargă cu un candidat propriu.

