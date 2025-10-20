Viitorul primar al Bucureștiului ar putea fi ales cu foarte puține voturi: "Oportunitate pentru un candidat meteorit"

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 22:50
148 citiri
Viitorul primar al Bucureștiului ar putea fi ales cu foarte puține voturi: "Oportunitate pentru un candidat meteorit"
Cristian Andrei, consultant politic Agenția de Rating Politic - FOTO Cristian Andrei (arhivă personală)

Consultantul politic Cristian Andrei a anunțat luni seară, 20 octombrie, pe rețelele sociale, că Bucureștiul are "șansa" la alegerile pentru Primărie să se aleagă cu un edil cu sub 25% din voturi.

Potrivit lui Cristian Andrei, asta reiese din lista de posibili candidați care circulă acum în spațiul public. Andrei e de părere că aici se va ajunge pentru că "nu se fac alianțe și se fragmentează votul", dar și din cauza faptului că "nu sunt candidați care să polarizeze (încă)".

"Avem șansa la alegerile din București să avem un primar ales cu sub 25% din voturi - așa cum arată azi lista de candidați. Unul ales cu mai puțin de 200 de mii de voturi la un oraș de peste 2 milioane.

Pentru că un singur tur.

Pentru că nu se fac alianțe și se fragmentează votul.

Pentru că nu sunt candidați care să polarizeze (încă)", a scris consultantul politic pe Facebook.

Acest context, mai scrie consultantul politic, creează o oportunitate pentru un candidat "meteorit", antisistem.

"O șansă în plus pentru un candidat "meteorit", antisistem (nu neapărat din zona AUR).

Treaba asta cu primar ales cu o mână de voturi va mai adăuga un pic de gaz pe focul șubrezelii sistemului politic românesc", a explicat Cristian Andrei pe rețeaua de socializare.

Cu o săptămână în urmă, Andrei afirma, pentru Ziare.com, că starea de lehamite generală și jocurile sterile de putere pot pregăti terenul pentru surprize.

Întrebat ce partid ar putea fi dezavantajat de această indecizie și dacă există riscul ca primăria Capitalei să fie câștigată de un candidat al unui partid extremist, analistul politic a explicat că problema este mai profundă. Acesta amintește că în greșelile campaniilor anterioare, partidele au promovat persoane fără legătură reală cu votanții.

„Cu siguranță această stare de lehamite generală, dublată de jocuri sterile de putere, pregătește terenul pentru o surpriză. Nu neapărat din zona populist-extremistă. Românii au arătat că s-au săturat anul trecut, mai mult decât orice, de felul cum pun problema partidele și, atenție, cum selectează într-un cerc mic și foarte îngust propriii candidați. Ajungând la a propune figuri terne, șterse, care au doar proprietatea de a fi prieteni cu conducerea de partid, nu cu oamenii care-i votează. Această mică revoluție la vot nu a fost pricepută încă la sediile partidelor, semn că se merge cam în aceeași direcție”, a spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

Ciprian Ciucu nu știe dacă se înscrie în cursa pentru București, dar îi cere lui Cătălin Drulă să nu se retragă. "Oamenii s-au săturat de aranjamente la masă verde"
Ciprian Ciucu nu știe dacă se înscrie în cursa pentru București, dar îi cere lui Cătălin Drulă să nu se retragă. "Oamenii s-au săturat de aranjamente la masă verde"
Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, a afirmat luni, 20 octombrie, că încă nu știe dacă va candida la Primăria Capitalei. "Nu pot să anunţ o candidatură până când nu am votul colegilor...
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
În timp ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă să existe candidaturi separate pentru alegerile la Primăria Capitalei, Gabriela Firea pare că susține contrariul. Firea...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #Cristian Andrei, #candidati primarie Bucuresti , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
a1.ro
Un tanar a cerut sa intre in blocul din Rahova in care a fost o explozie. Ce obiect a insistat sa ia din casa. Toti l-au aplaudat
ObservatorNews.ro
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pana de curent inainte de acumularea de gaze
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Viitorul primar al Bucureștiului ar putea fi ales cu foarte puține voturi: "Oportunitate pentru un candidat meteorit"
  2. Un deputat PSD își anunță demisia și din partid și din Parlament. Ce activitate va avea de acum înainte
  3. Ciprian Ciucu nu știe dacă se înscrie în cursa pentru București, dar îi cere lui Cătălin Drulă să nu se retragă. "Oamenii s-au săturat de aranjamente la masă verde"
  4. Toți oamenii lui Grindeanu. Liderul PSD și-a făcut lista pentru Congresul partidului din 7 noiembrie: 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți
  5. Ilie Bolojan nu-și dă demisia, chiar dacă CCR a picat reforma pensiilor magistraților. "Standardul fixat de Curtea Constituțională va fi respectat"
  6. Nicușor Dan, întrebat dacă și-ar dori și al doilea mandat de președinte al României: "În principiu"
  7. Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
  8. Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
  9. Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”
  10. Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Acum 10 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026