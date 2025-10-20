Viitorul primar al Bucureștiului ar putea fi ales cu foarte puține voturi: "Oportunitate pentru un candidat meteorit"

Consultantul politic Cristian Andrei a anunțat luni seară, 20 octombrie, pe rețelele sociale, că Bucureștiul are "șansa" la alegerile pentru Primărie să se aleagă cu un edil cu sub 25% din voturi.

Potrivit lui Cristian Andrei, asta reiese din lista de posibili candidați care circulă acum în spațiul public. Andrei e de părere că aici se va ajunge pentru că "nu se fac alianțe și se fragmentează votul", dar și din cauza faptului că "nu sunt candidați care să polarizeze (încă)".

"Avem șansa la alegerile din București să avem un primar ales cu sub 25% din voturi - așa cum arată azi lista de candidați. Unul ales cu mai puțin de 200 de mii de voturi la un oraș de peste 2 milioane.

Pentru că un singur tur.

Pentru că nu se fac alianțe și se fragmentează votul.

Pentru că nu sunt candidați care să polarizeze (încă)", a scris consultantul politic pe Facebook.

Acest context, mai scrie consultantul politic, creează o oportunitate pentru un candidat "meteorit", antisistem.

"O șansă în plus pentru un candidat "meteorit", antisistem (nu neapărat din zona AUR).

Treaba asta cu primar ales cu o mână de voturi va mai adăuga un pic de gaz pe focul șubrezelii sistemului politic românesc", a explicat Cristian Andrei pe rețeaua de socializare.

Cu o săptămână în urmă, Andrei afirma, pentru Ziare.com, că starea de lehamite generală și jocurile sterile de putere pot pregăti terenul pentru surprize.

Întrebat ce partid ar putea fi dezavantajat de această indecizie și dacă există riscul ca primăria Capitalei să fie câștigată de un candidat al unui partid extremist, analistul politic a explicat că problema este mai profundă. Acesta amintește că în greșelile campaniilor anterioare, partidele au promovat persoane fără legătură reală cu votanții.

„Cu siguranță această stare de lehamite generală, dublată de jocuri sterile de putere, pregătește terenul pentru o surpriză. Nu neapărat din zona populist-extremistă. Românii au arătat că s-au săturat anul trecut, mai mult decât orice, de felul cum pun problema partidele și, atenție, cum selectează într-un cerc mic și foarte îngust propriii candidați. Ajungând la a propune figuri terne, șterse, care au doar proprietatea de a fi prieteni cu conducerea de partid, nu cu oamenii care-i votează. Această mică revoluție la vot nu a fost pricepută încă la sediile partidelor, semn că se merge cam în aceeași direcție”, a spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

