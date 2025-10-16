Bucureștiul, aproape să aibă alegeri pentru Primărie? Cătălin Drulă, ironic la adresa lui Grindeanu: "Grinch-eanu răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege"

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 19:52
Grinch FOTO X/@JustFreshKicks

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat joi, 16 octombrie, că suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei, el apreciind că se pot organiza în acest an şi consideră că Ilie Bolojan este un om allegii şi îşi va respecta jurământul constituţional pe care l-a depus. Drulă a mai spus despre liderul PSD, Sorin Grindeanu, că este omul care răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege şi l-a numit Grinch-eanu, de la personajul Grinch, care a răpit Crăciunul.

”Suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei şi sper că din ce în ce mai aproape, pentru că deja suntem ieşiţi din acel termen. Sunt un om care crede în lege şi am încredere şi în premierul Bolojan, şi în preşedintele Nicuşor Dan, cel care a fost ales preşedinte şi a lăsat vacantă această poziţie de primar, că, chiar dacă suntem puţin în depăşire faţă de termenul acela legal de trei luni, nu vor mai întârzia mult aceste alegeri şi vor fi în acest an”, a declarat Cătălin Drulă în emisiunea Piaţa Victoriei, de la Europa FM.

Întrebat dacă se mai pot organiza alegeri, în cazul în care săptămâna aceasta guvernul nu adoptă o hotărâre de guvern pentru a stabili data alegerilor, Drulă a răspuns: ”Ba da, se pot organiza în acest an. 35 de zile este termenul cu care trebuie dată înainte hotărârea de guvern. Până la urmă, aceste alegeri sunt despre dreptul bucureştenilor de a avea un primar ales şi despre respectarea legii”, a răspuns el.

”Eu cred că domnul Bolojan este un om al legii, că îşi va respecta jurământul constituţional pe care l-a depus şi că, la oamenii de stat care au această responsabilitate, se va găsi maturitatea”, a adăugat deputatul USR.

Drulă a mai spus că premierul Bolojan se bazează pe aceste acorduri politice în deciziile guvernului.

”E adevărat, strict vorbind, nu sunt necesare, dar e un gest politic de o anumită semnificaţie să treci peste zona de acord politic şi să mergi exclusiv pe formalism, adică acest pix al premierului. Cred că a încercat să găsească acest acord politic”, a spus el.

Drulă a afirmat că PSD s-a opus organizării alegerilor, pentru că le este frică de alegeri. ”Eu cred că le e frică de aceste alegeri, le e frică că vor pierde din nou Bucureştiul, dar asta, până la urmă, nu decid nici eu, nici domnul Grindeanu, nici altcineva, ci bucureştenii. Şi este dreptul lor. Despre asta sunt alegerile. Alegerile nu se fac pentru că vrea un partid sau altul, pentru că i-ar cădea bine sau nu i-ar cădea bine cuiva. Alegerile se fac la termenele stabilite legal. Sunt punctul ăla fix din democraţie care nu-i negociabil. Am încredere că domnul Bolojan va lua decizia corectă foarte curând”.

Potrivit lui Drulă, alegerile pot fi organizate în decembrie. ”Am avut şi în 2016, şi în 2020, alegerile parlamentare, la început de decembrie. Deci chiar avem de obicei alegeri în decembrie”, a spus el.

Despre condiţiile puse de PSD pentru organizarea alegerilor, Drulă a răspuns: ”Prefer să nu vorbim despre condiţionare, în felul cum candidează un partid sau altul. Eu respect dreptul oricui de a avea candidat, inclusiv al PSD-ului. Nu ştiu dacă candidatul dumnealor ar fi, să zicem, doamna Firea, care a mai fost primar, sau domnul Băluţă, care e primar la sectorul 4, sau domnul viceprimar Vigheciu. Asta e libertatea dumnealor.

E dreptul fiecărui partid să aibă candidat. Asta e o parte normală din democraţie. Deci condiţionările astea mi se par complet deplasate, n-au nicio legătură cu guvernarea centrală, care e bazată pe un acord de guvernare, între nişte partide”.

”Domnul Grindeanu e acum în rol de omul care răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege. Dacă tot vorbim de luna decembrie, ştiţi personajul ăla, am făcut o glumă recent pe Facebook, personajul acela, Grinch, care răpeşte Crăciunul. E un fel de Grinch-eanu, aşa, mai nou, adică spune: ”nu aveţi dreptul, bucureştenilor, să votaţi!”. Eu am încredere că vor fi alegerile curând, pentru că oraşul ăsta are nevoie de un lider ales, are nevoie de proiecte pentru transport, are nevoie de proiecte pentru pieţe publice, are nevoie să implementăm acele referendumuri care stabilesc raţional resursele între Capitală şi sectoare”, a mai arătat Cătălin Drulă.

Alegerile din Capitală și reforma administrației, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
Alegerile din Capitală și reforma administrației, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
Coaliția de la guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități s-a reunit din nou într-o ședință marți, 14 octombrie, prioritare fiind discuțiile despre organizarea alegerilor...
Sorin Grindeanu anunță oficial data Congresului PSD. ”Pentru cei îngrijorați: Voi candida la funcția de președinte al partidului”
Sorin Grindeanu anunță oficial data Congresului PSD. ”Pentru cei îngrijorați: Voi candida la funcția de președinte al partidului”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 13 octombrie, că data Congresului PSD va fi cea de 7 noiembrie 2025 și a subliniat că este decis să candideze la funcția de...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #catalin drula usr, #Sorin Grindeanu PSD, #Grinch , #alegeri primaria bucuresti 2025
