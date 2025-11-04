Ce a spus Călin Georgescu după ce AUR a lansat-o pe Anca Alexandrescu ca și candidat la alegerile din Capitală: „Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă”

Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la controlul judiciar, reafirmându-și poziția critică față de alegerile la Primăria Capitalei și catalogând scrutinul drept „o farsă”, în ciuda faptului că "protejatul său mai tânăr" George Simion și AUR au lansat-o pe Anca Alexandrescu ca și candidat.

„Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă, adică toate aceste alegeri sunt o farsă și nu am de ce să comentez o farsă. Asta este tot. Eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Până una alta, votul liber a românilor a fost furat și, din acest punct de vedere, nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, a acestor alegeri”, a declarat Georgescu.

Întrebat dacă se simte trădat de aliații săi, el a subliniat că este decizia lor.

„Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. De ce? Pentru că este liberul arbitru. Eu, în fața poporului român, nu pot să spun altceva decât că el a câștigat. Eu am participat împreună cu poporul român odată, la alegeri, și am câștigat”, a spus Georgescu.

Discursul său a inclus și apeluri la moralitate, unitate și spiritualitate.

„Tăria unei națiuni e moralitatea ei. Și poporul român, așa cum se și vede, a arătat că s-a trezit și-a arătat cine este. Și asta înseamnă că, astăzi, puterea lui este o stâncă de granit. Și când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să-l îngenuncheze.”

Georgescu a avut din nou același discurs mistic.

„Eu m-am ridicat prin credință, nu prin puterea mea. Dumnezeu m-a întărit atunci când oamenii m-au judecat. Și această încercare nu m-a doborât, ci m-a învățat că adevărata putere vine din rugăciune și din liniștea celui care așteaptă și nu urăște. Pentru că iubirea nu este o slăbiciune, ci o biruință.”

Deși Georgescu a transmis mesaje de boicotare a alegerilor, partidul AUR și Anca Georgescu au anunțat că vor candida la alegerile locale din București, ceea ce marchează o diferență clară între poziția sa personală și decizia formațiunii politice.

