Anca Alexandrescu, desemnată oficial candidatul AUR pentru Primăria Bucureștiului: „Ori cei 3 candidați ai sistemului, ori ea”. Programul jurnalistei pentru Capitală

Luni seara, 3 noiembrie, Anca Alexandrescu a fost desemnată candidat din partea AUR pentru Primăria Capitalei.

„Ieșiți la vot și votați împotriva Guvernului Bolojan și a Guvernului PSD dacă sunteți cu adevărat nemulțumiți de actuala guvernare și de direcția României. Ori cei trei candidați ai sistemului, ori Anca Alexandrescu (...) Nu consumăm bani publici, vom fi pe străzile din București și din Buzău. Dacă vreți o schimbare, veniți alături de noi! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis George Simion, de la sediul AUR.

Anca Alexandrescu a făcut primele declarații, după nominalizare.

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare: la statul paralel. La asta m-am priceput cel mai bine în ultimii 6 ani.

Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, acolo unde merită. Pentru că ceea ce a spus domnul Petrișor Peiu este real.

Vreau să vă mulțumesc tuturor, în special pentru votul din această seară, votul în unanimitate. Vreau să mulțumesc domnului Piperea, domnului Peiu, tuturor specialiștilor din AUR care au scris acest program într-un timp foarte scurt, domnului Dian Popescu, Mihai Enache și toți ceilalți cu care împreună am lucrat. Vor fi mulți deranjați de candidatura mea, de altfel vedeți că este o tulburare atât la partidele care sunt la putere, cât și pe cei pe care îi deranjează că valul suveranist să fie unit până la capăt.

Este singura noastră șansă să facem ceea ce dorește Călin Georgescu, și anume să învingem sistemul.

Domnul Georgescu are un mesaj pe care l-a dat și la alegerile prezidențiale și ne-a spus foarte clar: „Va trebui să nu mai stați în fața televizoarelor, în fața conturilor de Facebook și să faceți ceva pentru a schimba sistemul.” Asta facem noi astăzi prin această candidatură, voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege, voi scoate bani și din piatră seacă și 100% vom pune Bucureștiul pe primul loc așa cum merită. Astăzi Bucureștiul este pe primul loc la cele mai rele lucruri.

Știu că le dăm fiori și celor de la PSD plus USR, pentru că ei se confundă, am văzut ce PSD-ul s-a USR-izat și am văzut că sunt îngrijorați și și-au unit banii și puterea împotriva noastră și în special împotriva mea. I-am văzut câți bani au băgat în campania electorală.

Vreau să vă spun de la început că voi avea o campanie modestă, nu voi da bani la presă din principiu, nu voi avea afișe uriașe în tot orașul, voi merge să vorbesc împreună cu dumneavoastră, cu oamenii, să le vedem toate problemele, dincolo de problemele pe care noi deja le-am identificat, să discutăm cu ei și să le rezolvăm. Și credeți-mă că, deși din punct de vedere politic consiliul general poate că nu va fi de acord cu ceea ce noi vom propune, cu siguranță îi voi avea pe bucureșteni.

Îi voi pune pe toți la masă și vom face împreună cu bucureștenii tot ceea ce merită. Cetățenii bucureșteni trebuie să aibă același nivel de trai, același confort în București, nu în sectorul 1 să trăiască bine și în sectorul 5 să trăiască rău, nu să aibă unii deszăpezire și alții nu, nu să aibă unii gunoiul gratuit și alții nu. I-am văzut pe toți candidații, nu voi ataca pe nimeni, este foarte bine că au făcut lucruri pentru că pentru asta au fost aleși. Nu este meritul lor, sunt banii celor care i-au ales și puteau să facă și mai mult de atât. Să faci cu bani publici e ușor. Eu vă promit că împreună cu echipa pe care o voi avea, formată din specialiști AUR și din alți specialiști, vom aduce bani Bucureștiului și nu vom folosi banii publici așa cum fac ei astăzi.

Vă mulțumesc încă o dată, voi fi în stradă alături de bucureșteni începând din această săptămână, și vom învinge, sunt sigură”, a transmis fosta moderatoare.

Petrișor Peiu a prezentat programul de campanie al Ancăi Alexandrescu.

„Vrem să transformăm Bucureștiul într-o capitală prosperă și sigură. Avem direcții pentru 2028 și pentru 2050.

2028 – finalizarea termoficării, lansarea Spitalului Metropolitan, recuperarea patrimoniului de clădiri istorice.

Ca politici-cheie, vom pune accent pe facilitarea rezidenților. Ne dorim dezvoltarea educației, culturii, modernizarea infrastructurii, consolidarea rolului economic și regional al capitalei.

Finalizarea rețelelor magistrale și secundare de termoficare, transformarea Bucureștiului în producător de gaze, unificarea transportului, demararea lucrărilor pentru un nou aeroport”, a explicat economistul din conducerea AUR.

AUR are candidați în mai multe orașe ale țării, unde se organizează alegeri parțiale. George Simion a făcut anunțul.

„Vreau să menționez anumite lucruri pentru românii care au votat la prezidențiale, parlamentare și europarlamentare și care, pe bună dreptate, nu mai au încredere în procesul electoral și democratic din România. AUR este prima în preferințele românilor, iar în alegerea pe care am făcut-o pentru București, Buzău și celelalte localități a trebuit să dăm dovadă de responsabilitate față de mișcarea pe care o reprezentăm și pe care o conducem din punct de vedere politic, cea suveranistă.

Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili, care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm la alegerea unui membru AUR pentru cel mai bine clasat om din zona AUR, conservatoare și patriotică. Este un sacrificiu, este un lucru pe care l-am făcut și în decembrie, cu ocazia celui de-al doilea tur de scrutin anulat. Avem o responsabilitate față de mișcarea suveranistă, iar mai presus de asta avem o responsabilitate față de poporul român”, a declarat Simion.

În opinia liderului AUR, Alexandrescu are mari șanse de a învinge „candidații sistemului”.

„Românii au de ales la alegerile din București între trei candidați ai guvernului. Actuala guvernare, care a anulat alegerile, și-a pus trei candidați – trei fațete diferite ale sistemului. Nu neg, pot să fiu trădat, dar niciodată nu voi fi trădător, nici măcar prin greșeală. De aceea, alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului București, dar și la nivelul statului român, este doamna Anca Alexandrescu”, a declarat Simion.

