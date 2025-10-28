Candidatul la primăria Capitalei ironizat de CTP: „Încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, dar nu-l bagă în seamă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV alegerile și candidații partidelor pentru primăria Capitalei.

CTP l-a ironizat pe candidatul USR, Cătălin Drulă, despre care a spus că se comportă „ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan”.

„Domnul Drulă nu mai are în gură acum decât Nicușor Dan. Pare, într-un fel, că ar fi fiul lui, așa se comportă. Repetă în neștire, încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor, iar Nicușor nu-l bagă în seamă”, a spus Cristian Tudor Popescu la B1TV.

CTP susține că Nicușor Dan nu îi dă atenție.

„E ca un cetățean care, la începutul secolului XX, a trimis 21 de scrisori unui mare savant și apoi se laudă că are o corespondență cu el. Ce nu a spus însă e că nu primește răspuns la niciuna.

În afară de poza aceea de la început, nu l-a mai băgat în seamă deloc și cred că nici n-o să-l bage prea mult, că domnul Nicușor Dan face niște jocuri mult mai complexe decât par.

Nu l-ar deranja nici să-l susțină pe domnul Băluță. Domnul Băluță e acum de partea domnului președinte Nicușor Dan, cu care se încăierase aproape până la fizic acolo, la planșeul Unirii. Deci domnul Drulă cred că nu va beneficia de susținerea pe care o așteaptă de la domnul Nicușor Dan, asta e problema lui și are un pietroi de picior, faptul că la alegerile locale de anul trecut și-a pus portretul, poza pe toate gardurile. Îmi amintesc cât eram de uimit că nu erau candidații, domnule! Era Drulă, mare, arăta cu degetul pe toate gardurile și spunea ”recomand eu pe cutare!”. Rezultatul fiind cel care a fost”, a mai adăugat gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Drulă, candidatul USR

Cătălin Drulă a declarat luni că nominalizarea sa din partea USR pentru Primăria Capitalei reprezintă un pas formal în interiorul Uniunii și că săptămâna aceasta sunt în derulare procedurile interne.

'Săptămâna aceasta se derulează aceste proceduri interne și vom veni cu nominalizarea oficială. Acum e destul de clar că e doar un pas formal în interiorul USR. Altfel, preocuparea mea principală este, așa cum mergem zi de zi în stradă și discutam cu bucureștenii, să punem în discuție aceste teme mari. Eu am pus o temă mare pe masă - bugetul Bucureștiului - și îi aștept pe contracandidații mei și partidele lor..., acea procedură de urgență putem să o reluăm, dacă vor (la proiectul de lege privind implementarea referendumului pentru București - n.r.)', a declarat Drulă la Parlament.

Întrebat dacă va face o alianță cu un alt posibil candidat, Ana Ciceală, el a arătat că nu exclude un dialog, subliniind că este foarte important ca în campanie să se discute despre proiecte.

'Noi ne-am dori o susținere cât mai mare, cred că foarte multe din idei se regăsesc și un dialog întotdeauna este posibil. Dar important este ca în această campanie să discutăm mai puțin despre tactică și înțelegere între candidat și partide, pentru că cred că românii s-au săturat de asta și este o problemă mare de credibilitate, și să discutăm despre proiecte și despre cum va arăta acest oraș, cum va arăta bugetul lui, care sunt proiectele mari, cum s-au poziționat cei care cer votul bucureștenilor față de aceste teme mari, dacă l-au susținut pe Nicușor Dan anul trecut sau dacă au susținut un candidat care a criticat și a spus că ceea ce a făcut Nicușor Dan nu e bine. Este președintele României, a avut o agenda la primăria București și e normal să ne punem întrebarea dacă lucrurile pe care le-am câștigat, reforme, onestitate, vor continua sau dacă cineva va schimba macazul', a explica deputatul USR.

Potrivit unor surse, evenimentul de desemnare și prezentare a candidatului USR pentru Primăria Capitalei va avea loc duminică, de la ora 13:00.

