Andrei Caramitru îi sfătuiește pe candidații la postul de primar general să renunțe la una dintre ideile lor: "Fără populisme și chestii aberante"

Analistul Andrei Caramitru le recomandă candidaților la funcția de primar general să renunțe, în promisiunile pe care le fac, la "populisme și chestii aberante", referindu-se, concret, la promisiunea de a se desființa sectoarele Municipiului București, astfel încât capitala României să ajungă să fie condusă de un primar unic.

"Obsesia asta cu comasarea sectoarelor are sens în mod cumva logic - dar practic e total nefezabilă și nici nu rezonează în vreun fel cu electoratul. E olecuț obsesiv-populist-absurdă", susține Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 4 noiembrie 2025.

"Acum procedurile și alocarea de oameni responsabilități și tot pe multe chestii și contracte în curs sunt la primăriile de sector, care multe din ele au devenit eficiente. PMB ca organizație e la un nivel mai scăzut și efectiv nu știe să facă toate astea. La naiba - nu a reușit în 5 ani să propună un PUG final. 5 ani! Și e imposibil să te gândești că un singur om poate gestiona fiecare stradă colțișor și situație undeva în centru. E implauzibil", consideră Caramitru.

Cel mai recent, ideea că în București trebuie să existe un singur primar fusese readusă în discuție de Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei.

Pe de altă parte, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a cerut la rândul lui să se aplice rezultatul referendumului organizat în București în anul 2024. La referendum, bucureștenii s-au pronunțat pentru creșterea atribuțiilor Primăriei Generale, în raport cu atribuțiile primăriilor de sector.

