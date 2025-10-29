Cătălin Drulă știe cum își va învinge rivalii la primăria Capitalei. "Am alergie la orice risipă, cheltuială inutilă"

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:59
119 citiri
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primaria București FOTO Facebook /Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a afirmat marţi seară, 28 octombrie, că vorbeşte mult despre bugetul Capitalei pentru că ştie cât de importantă este bugetarea corectă pentru serviciile publice. El a afirmat că a gestionat, când era ministrul Trasporturilor, în 2021, un buget mai mare decât al Primăriei Bucureşti şi al celor şase sectoare.

”La Transporturi am gestionat în 2021 un buget de aproape 15 miliarde de lei. Mai mare decât bugetul Capitalei plus cele 6 bugete ale sectoarelor. Pentru mine gestionarea banului public a fost cea mai mare responsabilitate. Am efectiv o alergie, o respingere la orice risipă, cheltuială inutilă, să nu mai vorbesc de furt”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Cătălin Drulă.

Acesta reaminteşte despre perioada de la minister când a redus ”schema umflată de personal de la 5.800 la 5.000 de angajaţi în plată” la Metrorex, dar şi când a tăiat ”primele nesimţite” de la Aeroportul Otopeni.

”În acelaşi timp, deşi a fost un an greu cu prăbuşire de venituri în Transporturi, am reuşit să negociez şi să aloc bugete semnificative de investiţii şi întreţinere. Un miliard la acea vreme la CNAIR pentru covoare asfaltice, marcaje, etc. Sute de milioane la CFR pentru şină nouă, traverse, schimbătoare de cale.

Iar de la Bruxelles, 7,5 miliarde de euro pentru Transporturi, record absolut în Europa pe această zonă, cu proiectul-regină autostrada A7, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din toate PNRR-urile din Europa. Şi toate acestea în doar 8 luni. Atât a fost mandatul meu la minister, a mai transmis Drulă.

Acesta precizează că vorbește atât de mult despre bugetul Capitalei, pentru că este importantă ”bugetarea corectă pentru serviciile publice”.

”Bineînţeles, orice buget trebuie cheltuit cu cap - de-asta îţi trebuie lideri oneşti în instituţiile publice cu un mandat de eficienţă. Rezultatele de la Transporturi le-am obţinut cu echipele pe care le-am construit şi sunt recunoscător celor care mi-au dat încredere, mulţi venind din mediul privat din cariere de succes, şi s-au implicat atunci alături de mine.

Discuţia despre buget înseamnă să vorbim despre bulevarde moderne cu spaţii verzi şi piste de bicicletă, despre reţele de tramvai “ca la Viena”, despre extinderea reţelei de metrou (linia M5, în primul rând), despre încă 800 de km de conducte de termoficare înlocuite, despre pieţe şi spaţii publice regenerate urban şi toate investiţiile de care oraşul are nevoie”, a mai transmis Drulă.

Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria Capitalei. În cursă şi-au mai anunţat intrarea Daniel Băluţă de la PSD şi Ciprian Ciucu de la PNL.

