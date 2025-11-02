Cine a stat "lângă alde Ciucă, Ciolacu, Antonescu", avertizați de Dominic Fritz. "Cei care l-au atacat pe Nicușor Dan nu pot avea pretenții acum să fie succesorul lui"

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 16:38
Dominic Fritz, liderul USR FOTO /Hepta

Dominic Fritz, președintele USR, este de părere că cine l-a atacat, sabotat sau blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă pretenții acum să fie succesorul lui.

"Această luptă nu este o luptă ușoară, mai avem cinci săptămâni și ideea acestei întâlniri cu siguranță nu este că acum, cu desemnarea oficială, am pus toată responsabilitatea pentru a câștiga aceste alegeri pe umerii lui Cătălin (...). Nu este așa.

Această întâlnire, acest 'împreună pe drumul onest' este un angajament al nostru pe care îl luăm astăzi față de Cătălin Drulă, față și de fostul primar general al Bucureștiului și actualul președinte Nicușor Dan și față de fiecare bucureștean că în următoarele cinci săptămâni vom face tot ce ține de noi, de fiecare dintre noi pentru a câștiga aceste alegeri pentru București.

Cine l-a atacat pe Nicușor Dan, cine l-a sabotat pe Nicușor Dan, cine l-a blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă pretenții acum să fie succesorul lui. Și, la fel, cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu, lângă alde Crin Antonescu, cine a stat lângă ei în campanii electorale nu poate să pretindă acum să fie succesorul lui Nicușor Dan", a declarat Dominic Fritz la evenimentul de lansare a candidaturii deputatului USR Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei.

El a adăugat că pentru a câștiga candidatul cel mai onest este nevoie de alegeri în două tururi.

"Cine acum se trezește stresat că într-un sistem fără două tururi o astfel de alegere este complicată și într-adevăr există un pericol să iasă un candidat extremist pentru București într-o marjă de câteva puncte procentuale și cine spune că acesta ar fi motivul de trebuie iarăși să încercăm cu tot felul de experimente de candidați unici, cine are astfel de fantezii sau astfel de frici, spun foarte clar: dacă vreți altceva, haideți cu primari în două tururi!

Să terminăm cu prostia asta că întotdeauna înainte de alegeri vin partidele vechi la noi și spun: susțineți-ne candidații că altfel câștigă extremiștii. Nu funcționează așa. Haideți cu primari în două tururi și atunci va câștiga candidatul cel mai onest", a spus Dominic Fritz.

