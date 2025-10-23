Ciprian Ciucu, aproape sigur candidatul PNL la Primăria Capitalei. "A fost cel mai bine clasat în sondajele noastre"

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 23:33
Ciprian Ciucu, aproape sigur candidatul PNL la Primăria Capitalei. "A fost cel mai bine clasat în sondajele noastre"
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Facebook/PNL

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, anunţă că sondajele făcute de partid arată că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele electoratului. ”Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, e de părere Bolojan.

”Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie, au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine clasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri”, a anunţat Ilie Bolojan, joi seară, la Antena 3.

Liderul liberal a explicat că, în opinia sa, după poziţia de prim-ministru, cea de primar al municipiului Bucureşti se află printre cele mai dificile ”în cântarul posturilor dificile din România”.

”Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, e de părere Ilie Bolojan, invocând problemele legate de termoficare, dar şi de împărţirea bugetelor în cazul Capitalei, între Primăria generală şi primăriile de sector.

Bolojan a afirmat că a dorit alegeri la Capitală pentru că ”totdeauna un om ales legitim are altă autoritate decât un interimar”, el amintind că Stelian Bujduveanu s-a achitat onorabil de sarcina de edil interimar.

”Poţi să faci campanii fără să te înjuri ca la uşa cortului”, a menţionat Bolojan, spunând că speră ”într-o campanie civilizată”.

