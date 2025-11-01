Un candidat la Primăria Capitalei susține că autorizația de securitate la incendiu este prea greu de obținut. „După Colectiv, legislaţia a devenit şi mai drastică”

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 11:45
Incendiul din Colectiv FOTO Facebook/Goodbye to Gravity

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti, susţine că autorizaţia de securitate la incendiu este foarte greu de obţinut de către deţinătorii de spaţii comerciale, întrucât legislaţia a devenit drastică şi anunţă că va discuta cu Ministerul de Interne ca prevederile legale să nu se schimbe atât de des.

Întrebat, vineri seară, la TVR Info, dacă în Bucureşti cluburile sunt mai sigure decât acum zece ani, când a avut loc tragedia de la Colectiv, Ciprian Ciucu a declarat că legislaţia a devenit şi mai drastică, iar autorizaţia de securitate la incendiu este foarte dificil de obţinut, ca urmare a schimbărilor frecvente privind standardele.

El a anunţat că a chemat oamenii de afaceri din Sectorul 6 care deţin magazine, hale sau restaurante şi le-a cerut să facă un efort şi să obţină autorizaţiile de la ISU.

”După Colectiv, legislaţia a devenit şi mai drastică. Este foarte, foarte greu să-şi obţină oamenii avizul. Dau drumul la lucrări şi în momentul în care vine evaluatorul de la ISU şi să-i dea acea autorizaţie află că s-au schimbat standardele. De aceea, am de gând să-l rog pe ministrul de Interne şi pe cei din conducerea ISU şi pe cei care iniţiază schimbarea aceasta frecventă de legislaţie să-i lăsăm pe oameni, să le dăm o perioadă să fie încurajaţi să nu-şi arunce degeaba banii pe fereastră făcând investiţii împotriva incendiilor”, a precizat Ciprian Ciucu.

El a afirmat că oamenii ar trebui să ştie că au la dispoziţie un an în care nu se mai schimbă nimic în privinţa legislaţiei şi că în acea perioadă îşi pot obţine autorizaţia.

”Sunt foarte drastice, descurajatoare, standardele astăzi în România”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Joi, s-au împlinit zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, tragedie în care şi-au pierdut viaţa 65 de persoane.

