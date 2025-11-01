Ciprian Ciucu iese la atac după apariția zvonului că se retrage din cursa pentru Capitală și amenință cu dezvăluiri. "Voi expune strategia lor"

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezmințit sâmbătă, 1 noiembrie, că se retrage din cursa pentru București. Ciucu a declarat, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că nu a negociat nimic cu Cătălin Drulă, rivalul de la USR, pentru a-i lăsa locul acestuia.

După ce a dezmințit zvonul apărut pe surse, Ciucu a spus că "nu sunt genul de om care doar stă să încaseze" și că îi va expune pe cei care au aruncat în spațiul public știri false și le va expune strategia. Nu dă, însă, nume momentan, dar afirmă cu certitudine că cei care au lansat zvonul nu sunt cei de la USR.

"Dezmint

În loc să stau să-mi văd de campania mea și de programul pentru dumneavoastră, de organizare și de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez știrile pe surse, cea mai perversă formă de manipulare de astăzi.

Nu, nu mă retrag!

Bun! Dacă așa se joacă, voi expune strategia lor. Încă de pe acum. Nu sunt genul de om care doar stă să încaseze. Odată cu răspunsul, meu, îi și expun.

Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veți da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit și cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage".

Primarul Sectorului 6 expune, apoi, strategia celor care-l vor scos din cursa pentru București.

"Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie mai ușor.

Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), așa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc și pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în țara noastră.

Dar cum încă este accesibil prin VPN, au nevoie să manipuleze cotele acolo, așa că au inventat știrea cum că Ciucu a negociat cu Drulă și că se va retrage.

Dezmint".

În finalul postării sale, Ciprian Ciucu spune cum ar vrea să arate de fapt bătălia pentru Capitală și speră că se va depăși "faza de haiducie".

"Mi-ar plăcea să ținem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiție pe viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați. Sper să depășim faza de haiducie", a conchis Ciucu.

