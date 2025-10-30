Ciprian Ciucu a făcut un sondaj ca să afle ce poză îl reprezintă cel mai bine în alegerile pentru București: cu o minge de baschet sau cu pisica primăriei?

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL pentru funcția de primar general, a făcut un sondaj pe Internet ca să afle de la simpatizanții lui ce fotografie l-ar reprezenta cel mai bine în aceste alegeri.

Ciucu a postat zece poze, dintre care ar urma s-o aleagă pe cea care să fie poza de campanie.

Dintre cele zece fotografii se remarcă una în care Ciucu poartă o cămașă elegantă și ține în brațe o pisică. O altă fotografie îl prezintă pe edil într-un tricou negru, cu o minge de baschet în mână.

Celelalte imagini prezentate sunt fotografii obișnuite - inclusiv două în care candidatul Ciucu poartă costum și cravată.

"Dragii mei, care dintre ele?

Așa cum ați aflat deja, voi candida pentru a fi primar la primăria mare.

Zile acestea mă pregătesc și pe zona de imagine, pe conținut deja sunt pregătit. Am ajuns la momentul ședințelor foto.

Puțin ajutor, vă rog... Care mă reprezintă mai bine?", și-a întrebat Ciucu simpatizanții.

Primarul Ciucu a primit peste 700 de replici. Multe dintre ele îi sugerează să aleagă poza cu pisica. Există și o persoană care susține că pisica pare speriată în brațele lui Ciucu.

O altă persoană oferă explicații:

"Înseamnă că nu o cunoști, e șefa Jessie... a primăriei sectorului 6"

Alegerile parțiale din anul 2025 se vor desfășura într-un singur tur, la data de 7 decembrie.

