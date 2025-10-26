Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ

Cei mai mulți dintre locuitorii Capitalei cred că este bine să se organizeze cât mai repede alegerile pentru primărie, reiese dintr-un sondaj Avangarde. Sondajul a urmărit și intențiile de vot.

Potrivit sondajului, 62% dintre bucureșteni au apreciat că este bine că se organizează cât mai repede alegerile pentru Primăria Capitalei.

Întrebați cu cine ar vota dacă s-ar organiza alegeri pentru Primăria Capitalei duminica viitoare, 25% dintre respondenți au optat pentru Daniel Băluță (PSD). Pe următorul loc în intențiile de vot este Ciprian Ciucu (PNL), cu 23%. Următorii în preferințele bucureștenilor sunt Cătălin Drulă (USR) – 18%, Anca Alexandrescu – 16%, Cristian Popescu Piedone-8%, Vlad Gheorghe-4% și Ana Ciceală-3%, potrivit Adevărul.

Sondajul a fost realizat în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste) și are o marjă de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit deciziei Guvernului, alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.

