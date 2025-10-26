Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 11:37
Ștampile de vot FOTO Hepta

Cei mai mulți dintre locuitorii Capitalei cred că este bine să se organizeze cât mai repede alegerile pentru primărie, reiese dintr-un sondaj Avangarde. Sondajul a urmărit și intențiile de vot.

Potrivit sondajului, 62% dintre bucureșteni au apreciat că este bine că se organizează cât mai repede alegerile pentru Primăria Capitalei.

Întrebați cu cine ar vota dacă s-ar organiza alegeri pentru Primăria Capitalei duminica viitoare, 25% dintre respondenți au optat pentru Daniel Băluță (PSD). Pe următorul loc în intențiile de vot este Ciprian Ciucu (PNL), cu 23%. Următorii în preferințele bucureștenilor sunt Cătălin Drulă (USR) – 18%, Anca Alexandrescu – 16%, Cristian Popescu Piedone-8%, Vlad Gheorghe-4% și Ana Ciceală-3%, potrivit Adevărul.

Sondajul a fost realizat în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste) și are o marjă de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit deciziei Guvernului, alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.

