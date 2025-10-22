Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale:"Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită

Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, a declarat miercuri seară, 22 octombrie, că "cel mai probabil" va intra în cursa pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.

"Dacă partidul – și sunt convins că acest lucru se va întâmpla – va fi de acord, cel mai probabil voi candida. Poate că este un moment foarte important pentru noi toți, pentru bucureșteni, să ne uităm cu foarte mare atenție la rezultate, pentru că cu încăierări, cu discuții în contradictoriu, acest oraș nu poate să avanseze", a afirmat Daniel Băluță la Antena 3 CNN.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că partidul pe care-l conduce are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai mari, la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.

Despre o eventuală candidatură a Gabrielei Firea, Băluță a spus că "Și dna Firea și subsemnatul suntem în echipa de vicepreședinți ai PSD. Doamna Firea e o foarte bună colegă, un europarlamentar care reprezintă România cu cinste, un primar general cu care am colaborat foarte bine. Aceasta e o altă competiție electorală. Cu siguranță, sondajele pe care partidul le-a comandat și care sunt în derulare vor stabili care e cel mai bun candidat. Este o competiție".

Și Gabriela Firea a fost întrebată de rivalitatea cu primarul Sectorului 4.

"Concurența mea nu este cu domnul Băluță și concurența domnului Băluță nu este cu mine. V-am repetat și pentru cine are urechi de auzit, cred că poate să tragă o concluzie. Am avut în București aproape 170.000 de cetățeni din București care m-au votat. Eu spun că este o cifră impresionantă, chiar dacă am pierdut, dar eu n-am beneficiat de nicio alianță politică, electorală, cum a fost la sectoare, care, repet, acolo s-a putut realiza o alianță de trei partide.", a declarat Firea luni, 20 octombrie, pentru Pro TV.

