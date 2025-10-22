Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale:"Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 20:43
159 citiri
Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale:"Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită
Gabriela Firea și Daniel Băluță FOTO / Hepta

Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, a declarat miercuri seară, 22 octombrie, că "cel mai probabil" va intra în cursa pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.

"Dacă partidul – și sunt convins că acest lucru se va întâmpla – va fi de acord, cel mai probabil voi candida. Poate că este un moment foarte important pentru noi toți, pentru bucureșteni, să ne uităm cu foarte mare atenție la rezultate, pentru că cu încăierări, cu discuții în contradictoriu, acest oraș nu poate să avanseze", a afirmat Daniel Băluță la Antena 3 CNN.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că partidul pe care-l conduce are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai mari, la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.

Despre o eventuală candidatură a Gabrielei Firea, Băluță a spus că "Și dna Firea și subsemnatul suntem în echipa de vicepreședinți ai PSD. Doamna Firea e o foarte bună colegă, un europarlamentar care reprezintă România cu cinste, un primar general cu care am colaborat foarte bine. Aceasta e o altă competiție electorală. Cu siguranță, sondajele pe care partidul le-a comandat și care sunt în derulare vor stabili care e cel mai bun candidat. Este o competiție".

Și Gabriela Firea a fost întrebată de rivalitatea cu primarul Sectorului 4.

"Concurența mea nu este cu domnul Băluță și concurența domnului Băluță nu este cu mine. V-am repetat și pentru cine are urechi de auzit, cred că poate să tragă o concluzie. Am avut în București aproape 170.000 de cetățeni din București care m-au votat. Eu spun că este o cifră impresionantă, chiar dacă am pierdut, dar eu n-am beneficiat de nicio alianță politică, electorală, cum a fost la sectoare, care, repet, acolo s-a putut realiza o alianță de trei partide.", a declarat Firea luni, 20 octombrie, pentru Pro TV.

"Bucureștiul are nevoie de un program coerent", susține primarul de sector care nu s-a decis dacă vrea să preia Capitala. "Nu cred că avem nevoie de supereroi"
"Bucureștiul are nevoie de un program coerent", susține primarul de sector care nu s-a decis dacă vrea să preia Capitala. "Nu cred că avem nevoie de supereroi"
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat marți, 21 octombrie, că se gândește cu foarte mare atenție la o candidatură la funcția de primar general al Capitalei, menționând că...
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
În timp ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă să existe candidaturi separate pentru alegerile la Primăria Capitalei, Gabriela Firea pare că susține contrariul. Firea...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #daniel baluta sectorul 4, #candidatura Primaria Capitalei , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
CTP il compara pe Trump cu nea Nicu: "Ma uit nauc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceausescu"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi ar fi decis sa se mute din Romania! Unde isi cauta deja casa
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale:"Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită
  2. Sebastian Burduja îi liniștește pe PNL-iști: "Nu voi candida. Partidul are opțiuni foarte bune, putem să dăm un primar liberal pentru București"
  3. Influențe PSD la CCR. Analist: „Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție. De acolo pleacă informații”
  4. Raluca Turcan îi cere lui Grindeanu să spună de la ce "surse" a aflat că CCR pica și pe fond legea pensiilor magistraților. "Asta arată cât de adâncă e influența PSD în sistem"
  5. Pericol suveranist la Capitală. „Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de opoziția naționalistă, are șanse să obțină cel mai mare număr de voturi”
  6. Sorin Grindeanu, atacuri în serie la adresa tuturor: "Domni sau doamne care fac politică pe trotinetă; alți care cred că să guvernezi înseamnă să transmiți pe TikTok"
  7. PSD își critică din nou dur partenerii de Coaliție și avertizează: "Am tăcut destul. Nu vrem să facem reforme sub șantaj"
  8. Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
  9. "Injustiția" legată de pensiile magistraților trebuie rezolvată cât mai repede, cere Sorin Grindeanu. Cum vede ideea unei modificări a legii de organizare și funcționare a CCR
  10. Picată pe formă, legea pensiilor magistraților nu ar fi trecut deloc de CCR, dezvăluie Grindeanu. "Știu pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond"

Ultimele emisiuni

Acum 57 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 147 - România intră în război???