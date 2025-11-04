De ce nu are AUR candidat propriu la București: „A înțeles pe propria piele ce înseamnă un 'mexican stand-off' în relația cu Anca Alexandrescu”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 21:05
Anca Alexandrescu, George Simion, noiembrie 2025 / FOTO: captură video AUR, Facebook

Partidul AUR, creditat în unele sondaje cu peste 40% din intențiile de vot, se află într-o situație paradoxală: deși pretinde că luptă împotriva sistemului, nu are candidat propriu pentru Primăria Capitalei și a ales să o susțină pe Anca Alexandrescu, o figură cu o carieră consistentă în interiorul sistemului. Consiliera lui Adrian Năstase, a lui Victor Ponta, a lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă, Anca Alexandrescu este astăzi candidata AUR la Primăria București.

Partidul anti sistem susține, așadar, un stâlp al sistemului. Decizia a stârnit întrebări fundamentale despre natura mișcării conduse de George Simion și observatorii politicii de la noi analizează dacă este AUR încă un partid de protest, fidel promisiunii sale de ruptură totală sau a devenit o formațiune care negociază cu exact acele structuri pe care le denunța.

Analistul George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, a comentat, într-un dialog cu Ziare.com, mișcarea partidului AUR, care arată, printre altele, o pierdere de control intern. Expertul remarcă faptul că în spatele gestului aparent pragmatic de a susține un candidat din afara partidului se ascunde o luptă internă pentru influență, dar și o dependență tot mai vizibilă de un anumit ecosistem mediatic, care pare să fi mutat centrul de greutate al deciziilor politice din interiorul formațiunii către zona unei televiziuni. Faptul că un partid cu ambiții guvernamentale evită o confruntare electorală importantă în Capitală, preferând să se „încoloneze” în spatele unei personalități exterioare, arată limitele de organizare, dar și fragilitatea forței electorale.

De la tactica „low-profile” la recalibrarea strategică

George Rîpă remarcă faptul că partidul condus de George Simion își schimbă strategia după o perioadă în care părea că mizează pe un candidat fără notorietate.

„AUR a înțeles pe propria piele ce înseamnă un „mexican stand-off” în relația cu Anca Alexandrescu. A înțeles rapid, după ce aceasta și-a anunțat candidatura, că orice confruntare aduce pierderi politice majore pentru ambele tabere. Așa că a ales să se încoloneze în spatele ei, deși nu aceasta era strategia inițială. Până recent, a părut că strategia AUR este aceea de a arunca în cursa pentru Primăria Capitalei un politician necunoscut, care să nu încurce lucrurile, așa cum a făcut și în 2024”, a explicat George Rîpă pentru Ziare.com.

Dependența mediatică – noua vulnerabilitate a AUR

Analistul George Rîpă indică o altă consecință importantă: controlul narativ s-a mutat, parțial, în afara partidului AUR, un fenomen rar și periculos pentru o formațiune anti sistem.

„AUR a devenit dependent mediatic de un singur post de știri și asta a făcut ca centrul de luare a deciziilor să nu se mai afle doar în partid”, a spus George Rîpă pentru Ziare.com.

