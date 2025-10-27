Directorul INSCOP, despre principalii 4 candidați la Primăria Capitalei: „Vom avea alegeri cu un grad ridicat de incertitudine”

Directorul INSCOP, Remus Ioan Ștefureac prezintă luni, 27 octombrie, pe Facebook reperele alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Ștefureac a scris despre cei patru candidați principali și despre ce șanse au fiecare.

„Reperele alegerilor pentru Primăria Capitalei”

„În cazul în care vor candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Baluta, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drula sunt cei 4 candidați principali, fiecare cu șansa lui.

Sunt însă câteva elemente care contează în ecuație:

- primarii de sector au un avantaj pentru ca vin cu experiență administrativă în București, pe mandate de succes, validate de un număr record de voturi la alegerile locale de anul trecut: Ciprian Ciucu (PNL, Sectorul 6) a câștigat alegerile cu peste 70%, iar Daniel Baluta (PSD, Sectorul 4) cu peste 60%.

- Anca Alexandrescu, cu o candidatură independentă, poate beneficia de un culoar favorabil dacă vom avea o prezență redusă la vot determinată de dezamăgirea electoratului față de incapacitatea politică de a răspunde la frustrările populației (incapacitatea de a reduce privilegiile, risipa din banul public etc) și dacă va fi singura candidată relevantă care să reprezinte electoratul opoziției radicale (adică alegeri fără candidat AUR și fără alte figuri cunoscute ori surpriză gen Makaveli, care rup voturi din acest segment).

- Daniel Baluta are avantajul de a se clasa pe primul loc în intenția de vot (conform INSCOP), mandate de succes la Primăria Sectorului 4 și oportunitatea importantă a fragmentării votului de centru-dreapta între PNL și USR. Candidatura Ancăi Alexandrescu este însă o sursă de risc pentru voturile sale.

-Ciprian Ciucu are avantajul unui profil care îi permite o capacitate mai mare de a convinge alegătorii USR, decât capacitatea lui Cătălin Drula de a convinge votanții PNL, clasarea pe locul 2, aproape de Daniel Baluta în sondajul INSCOP, susținerea premierului Ilie Bolojan care are un nivel încă destul de ridicat de popularitate în București (similar președintelui Nicușor Dan) și mandatul de succes la primărie confirmat de cel mai mare scor la alegerile locale din 2024. Fragmentarea USR rămâne un risc important.

- Cătălin Drula are avantajul sprijinului președintelui Nicușor Dan, dar si un context defavorabil legat de fragmentarea electoratului de centru-dreapta”, a scris Remus Ioan Ștefureac pe Facebook.

„Alegeri cu un grad ridicat de incertitudine”

„Pe fondul fragmentării maximale a voturilor, vom avea alegeri pentru primăria Capitalei cu un grad ridicat de incertitudine.

Va fi un scrutin în care unii dintre candidați pornesc în cursă, cel puțin pe hârtie, cu câteva avantaje importante care pot face diferența.

În final, cu toate discuțiile, cred ca e important pentru legitimitatea democratică faptul ca vom avea alegeri în București acum, la jumătate de an după ce Capitala a rămas fără primar ales”, adaugă directorul INSCOP.

