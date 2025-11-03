Drulă îi dă replica Ancăi Alexandrescu, candidata AUR la Capitală: ”Un discurs comun cu Grindeanu, cred că putem citi mai multe decât pare la prima vedere”

Autor: Ema Petrescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 23:17
331 citiri
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei FOTO Facebook/Catalin Drula

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, a răspuns luni seară, 3 noiembrie, criticilor Ancăi Alexandrescu, susţinută de AUR pentru funcţia lăsată liberă de Nicuşor Dan.

Cătălin Drulă a reacţionat după ce Anca Alexandrescu a susţinut că, spre deosebire de el, ea nu are nevoie de sprijin în ceea ce priveşte candidatura la Primăria Capitalei.

”Văd că are un discurs comun cu domnul Grindeanu, cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere. PSD şi AUR văd că se curtează reciproc şi merg în aceeaşi zonă de discurs. Îl invit şi pe domnul Băluţă să se pronunţe faţă de apropierea aceasta. În Parlament văd că votează cot la cot. Arată care este şi pericolul pentru această ţară, şi pentru acest oraş”, a afirmat Cătălin Drulă, luni seară, la Digi 24.

Luni seară, după ce AUR a anunţat că îi susţine candidatura la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a afirmat că, spre deosebire de Cătălin Drulă, ea nu are nevoie de sprijin.

”Eu nu sunt Drulă şi nu am nevoie de proptele. Deci pe mine mă recomandă ceea ce am făcut şi peste tot pe unde am lucrat asta s-a întâmplat. Relaţia mea cu familia Georgescu este una de prietenie (...) iar eu niciodată nu i-aş cere domnului Georgescu aşa ceva (implicare în campania sa electorală – n.r.). O relaţie de prietenie este o relaţie de prietenie. (...) Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu şi pentru mişcarea suveranistă şi pentru AUR, am făcut-o din suflet şi din credinţă”, a afirmat Alexandrescu.

