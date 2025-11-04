Cătălin Drulă vrea în București un singur primar, ca la New York: ”Un oraş care e de patru ori mai mare, de 9 milioane de locuitori, poate fi condus de un singur edil"

Autor: Mihai Diac
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 23:32
151 citiri
Cătălin Drulă vrea în București un singur primar, ca la New York: ”Un oraş care e de patru ori mai mare, de 9 milioane de locuitori, poate fi condus de un singur edil"
Cătălin Drulă și Nicușor Dan - FOTO Facebook Cătălin Drulă

Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că nu este ”un fan” al actualei organizări administrative a municipiului Bucureşti, el arătând că oraşe mult mai mari decât capitala României nu au sectoare cu autonomie fiscală.

Drulă arată că viziunea sa asupra administraţiei Capitalei este legată de ideea unei unităţi administrative care să includă şi oraşele şi comunele limitrofe.

Cătălin Drulă a dat exemplul unor metropole care sunt mult mai mari decât Bucureştiul şi care nu sunt împărţite în unităţi administrative distincte, cu autonomie fiscală.

”Sectoarele nu sunt oraşe”, a argumentat Drulă, amintind că ideea autonomiei fiscale pentru sectoarele Capitalei a fost introdusă de fostul premier Adrian Năstase, pe vremea când primar al Bucureştiului era Traian Băsescu.

El a spus că New York, un oraş de câteva ori mai mare şi din punctul de vedere al numărului de locuitori şi din punctul de vedere al suprafeţei, are un singur primar.

”Dacă un oraş care e de patru ori mai mare, de 9 milioane de locuitori, cred, şi de patru ori mai mare ca suprafaţă, poate fi condus de un singur primar, eu cred că şi regiunea Bucureşti-Ilfov, eu aş merge chiar mai departe decât graniţele Bucureştiului, poate fi condusă unitar. Acum, dacă există un rol pentru subdiviziuni administrative, există şi astfel de modele în Europa, Bruxelles-ul are comune, Viena are un fel de districte, Parisul are arondismente, e o discuţie, dar nu autonome fiscal. Nu pot fi decât funcţiuni locale, zonale ale acestor lideri locali, în timp ce oraşul are un singur leadership pentru că asta asigură coerenţă în dezvoltarea sistemelor de transport, de termoficare, de planificare pe zone ample. Gândiţi-vă la Piaţa Unirii, acolo se întâlnesc patru sectoare. Cum ar putea să arate un proiect de regenerare urbană dacă ar fi trebuit condus de un sector?”, a argumentat Cătălin Drulă luni seară, la Digi 24.

Candidatul USR a amintit că actuala organizare administrativă datează, şi în cazul Bucureştiului, şi în cazul restului ţării, din perioada comunistă.

”Despre păstrarea sectoarelor, eu nu sunt fan în forma actuală, găsesc că într-o reorganizare în care Bucureşti cu Ilfov să aibă un singur leadership, o singură primărie, dacă vrem, care să conducă această regiune, poate exista un rol pentru ceea ce acum sunt comunele limitrofe, sau chiar oraşe, cred că, nu ştiu, Otopeni, Chitila sunt oraşe, şi un rol pentru anumite zone din Bucureşti conduse de nişte lideri locale aleşi, dar foarte definit, clar, local şi subsumat. Deci n-aş păstra sectoarele în forma actuală, dacă mă întrebaţi pe mine, eu n-aş păstra nici judeţele în forma actuală, este o împărţire administrativă în ambele cazuri care vine din 1968, făcută de Nicolae Ceauşescu, nu e sfântă, nu e bătută în cuie, nu e de la daci”, a mai spus Drulă.

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al USR, este candidatul USR la Primăria Capitalei. Drulă este susținut, în această candidatură, și de președintele Nicușor Dan.

#alegeri primaria bucuresti 2025, #catalin drula, #New York, #desfiintare sectoare Bucuresti, #Zona Metropolitana Bucuresti , #alegeri primaria bucuresti 2025
Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

