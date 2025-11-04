Planurile lui Cătălin Drulă dacă va fi ales primar general. Vrea să preia în subordine Metroul, unde s-a luptat pe când era ministru al Transporturilor VIDEO

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru alegerile din municipiul București, a anunțat că, dacă va ajunge primar general, una dintre prioritățile sale va fi "preluarea metroului la Capitală".

După cum se știe, metroul este acum în subordinea Ministerului Transporturilor. Pe vremea când era ministru al Transporturilor, Drulă s-a remarcat prin intervenția lui fermă la metrou, împotriva firmelor care ocupau spații în stații, în mod abuziv.

"Am vorbit astăzi despre câteva dintre prioritățile pentru București: preluarea metroului la Capitală, integrarea sa cu STB, extinderea magistralei M5 până la Universitate și Iancului, reabilitarea bulevardelor mari, regenerarea urbană a mai multor zone din oraș", a anunțat Cătălin Drulă într-un mesaj postat pe Facebook.

Pe de altă parte însă, el a subliniat că "primul pas pentru înfăptuirea proiectelor discutate este implementarea referendumului votat de noi anul trecut".

Este vorba de referendumul care s-a organizat în București la inițiativa lui Nicușor Dan, care pe atunci era primar general.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că susține candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

