Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală

În timp ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă să existe candidaturi separate pentru alegerile la Primăria Capitalei, Gabriela Firea pare că susține contrariul.

Firea atrage atenția că în Coaliție ar trebui stabilit un candidat comun pentru Primăria Capitalei. Nu a dat însă niciun nume de candidat, dar nu a exclus ca ea să fie alegerea PSD-ului, scrie B1TV.

„Noi ne dorim alegeri. PSD își dorește alegeri, PSD își dorește o discuție onestă în coaliție, pentru stabilirea candidatului. Iar, în cazul în care prima variantă, cea a candidatului comun, nu va fi agreată și se va merge pe ceea ce observ din declarații, pentru că nu este decizie în Coaliție, fiecare partid să aibă propriul candidat, eu aș fi foarte curioasă câți dintre cei care acum sunt vehiculați în presă își vor mai depune în realitate candidatura, fără să beneficieze de o strategie politică, de o alianță electorală politică și mergând doar cu un singur partid în fața alegătorilor.

Știți bine situația pe care am avut-o eu, la sectoare s-a candidat pe trei partide PNL, PSD, PUSL și s-au câștigat cele șase sectoare de către această Coaliție. La Primăria Capitalei s-a ajuns la candidatură separată pe partide, cu deznodământul pe care îl cunoașteți”, a explicat Firea la știrileprotv.ro.

Gabriela Firea a vorbit și despre o eventuală cadidatură a sa la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Ea nu a spus, însă, clar dacă o va face sau nu, dar nu exclude să intre în cursă dacă Băluță nu va renunța Sectorul 4, așa cum a anunțat în mai multe rânduri.

„Concurența mea nu este cu domnul Băluță și concurența domnului Băluță nu este cu mine. V-am repetat și pentru cine are urechi de auzit, cred că poate să tragă o concluzie. Am avut în București aproape 170.000 de cetățeni din București care m-au votat. Eu spun că este o cifră impresionantă, chiar dacă am pierdut, dar eu n-am beneficiat de nicio alianță politică, electorală, cum a fost la sectoare, care, repet, acolo s-a putut realiza o alianță de trei partide.”, a declarat Firea pentru Pro TV.

