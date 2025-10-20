Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 19:13
322 citiri
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
Gabriela Firea Foto: Facebook/Gabriela Firea

În timp ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă să existe candidaturi separate pentru alegerile la Primăria Capitalei, Gabriela Firea pare că susține contrariul.

Firea atrage atenția că în Coaliție ar trebui stabilit un candidat comun pentru Primăria Capitalei. Nu a dat însă niciun nume de candidat, dar nu a exclus ca ea să fie alegerea PSD-ului, scrie B1TV.

„Noi ne dorim alegeri. PSD își dorește alegeri, PSD își dorește o discuție onestă în coaliție, pentru stabilirea candidatului. Iar, în cazul în care prima variantă, cea a candidatului comun, nu va fi agreată și se va merge pe ceea ce observ din declarații, pentru că nu este decizie în Coaliție, fiecare partid să aibă propriul candidat, eu aș fi foarte curioasă câți dintre cei care acum sunt vehiculați în presă își vor mai depune în realitate candidatura, fără să beneficieze de o strategie politică, de o alianță electorală politică și mergând doar cu un singur partid în fața alegătorilor.

Știți bine situația pe care am avut-o eu, la sectoare s-a candidat pe trei partide PNL, PSD, PUSL și s-au câștigat cele șase sectoare de către această Coaliție. La Primăria Capitalei s-a ajuns la candidatură separată pe partide, cu deznodământul pe care îl cunoașteți”, a explicat Firea la știrileprotv.ro.

Gabriela Firea a vorbit și despre o eventuală cadidatură a sa la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Ea nu a spus, însă, clar dacă o va face sau nu, dar nu exclude să intre în cursă dacă Băluță nu va renunța Sectorul 4, așa cum a anunțat în mai multe rânduri.

„Concurența mea nu este cu domnul Băluță și concurența domnului Băluță nu este cu mine. V-am repetat și pentru cine are urechi de auzit, cred că poate să tragă o concluzie. Am avut în București aproape 170.000 de cetățeni din București care m-au votat. Eu spun că este o cifră impresionantă, chiar dacă am pierdut, dar eu n-am beneficiat de nicio alianță politică, electorală, cum a fost la sectoare, care, repet, acolo s-a putut realiza o alianță de trei partide.”, a declarat Firea pentru Pro TV.

Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat luni, 20 octombrie, că este de acord cu organizarea alegerilor locale, dacă toată lumea e de acord să existe candidaturi separate şi...
Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE
Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE
Coaliția de la Guvernare pare aproape de stabilirea unei date pentru alegerile pentru Primăria Capitalei chiar în finalul acestui an. Astfel, scrutinul ar putea avea loc pe 7 decembrie, dar...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #Gabriela Firea PSD, #candidatura Primaria Capitalei , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
  2. Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
  3. Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”
  4. Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
  5. George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
  6. Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
  7. Liderul senatorilor USR, despre alegerile locale din Capitală: ”Bujduveanu în momentul de faţă este un primar interimar ilegitim”
  8. Nicușor Dan, despre prima evaluare după intrarea în Schengen: „România acţionează ca un membru deplin şi responsabil” FOTO
  9. George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
  10. Disperat de blocajul bugetar, un primar i-a scris premierului Bolojan: "Vă rugăm faceți urgent o rectificare care pentru noi înseamnă supraviețuire, nu risipă"

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026