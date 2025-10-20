Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 18:28
606 citiri
Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD FOTO: Hepta

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat luni, 20 octombrie, că este de acord cu organizarea alegerilor locale, dacă toată lumea e de acord să existe candidaturi separate şi spune că are şi o dată care poate fi propusă mâine (marți, 21 octombrie - n.r.), în coaliţie, 30 noiembrie, ca să facă mai repede alegerile. El a mai spus că avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabriela Firea, cât şi cu Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale.

”Sunt de acord, am văzut declaraţiile şi ale premierului şi ale lui Dominic Fritz legate de faptul că toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am şi o dată pe care pot să o propun 30 noiembrie, ca să facem mai repede. Nu era mai bine să facem repede? Hai să facem în 30”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament, despre anunţul premierului privind organizarea alegerilor locale la finalul acestui an.

Grindeanu a menţionat că va veni cu această dată în coaliţie.

”Propunerea mea e 30 noiembrie pe care o voi înainta în coaliţie, mâine, după care vom intra într-o procedură internă. Azi am avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabi Firea, cât şi cu Daniel Băluţă. Sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale. Vom decide, împreună cu Organizaţia Bucureşti, care este strategia şi care este cel mai bun candidat, urmare, urmare a unor măsurători, evident”, a mai spus Grindeanu.

Bucureștiul, aproape să aibă alegeri pentru Primărie? Cătălin Drulă, ironic la adresa lui Grindeanu: "Grinch-eanu răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege"
Bucureștiul, aproape să aibă alegeri pentru Primărie? Cătălin Drulă, ironic la adresa lui Grindeanu: "Grinch-eanu răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege"
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat joi, 16 octombrie, că suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei, el apreciind că se pot organiza în acest an şi consideră că Ilie...
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
În timp ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, insistă să existe candidaturi separate pentru alegerile la Primăria Capitalei, Gabriela Firea pare că susține contrariul. Firea...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #Sorin Grindeanu PSD, #data alegeri primarie , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
a1.ro
Un tanar a cerut sa intre in blocul din Rahova in care a fost o explozie. Ce obiect a insistat sa ia din casa. Toti l-au aplaudat
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gabriela Firea, contra lui Grindeanu? Vrea candidat comun al Coaliției la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre o candidatură personală
  2. Grindeanu, de acord cu organizarea în acest an a alegerilor pentru Primăria Capitalei. Condiția pusă de PSD și ziua în care ar putea avea loc scrutinul
  3. Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”
  4. Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
  5. George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
  6. Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
  7. Liderul senatorilor USR, despre alegerile locale din Capitală: ”Bujduveanu în momentul de faţă este un primar interimar ilegitim”
  8. Nicușor Dan, despre prima evaluare după intrarea în Schengen: „România acţionează ca un membru deplin şi responsabil” FOTO
  9. George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
  10. Disperat de blocajul bugetar, un primar i-a scris premierului Bolojan: "Vă rugăm faceți urgent o rectificare care pentru noi înseamnă supraviețuire, nu risipă"

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026