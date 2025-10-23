Grindeanu a anunțat când va fi decis candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. "Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional"

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat joi, 23 octombrie, că în weekendul care se apropie va avea mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti şi probabil vor face şi un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vor decide candidatul formaţiunii.

”În weekend o să am mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti. Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Galaţi.

Sorin Grindeanu a precizat, despre campania pentru locale, că speră să fie una în care se va discuta despre proiecte.

”Eu cred că candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în faţa bucureştenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut. (..) Sunt unii care chiar şi atunci când au fost în anumite funcţii doar au lucrat pe imagine, dar când te uiţi n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă. Dar, mă rog, închidem acest subiect. Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate ca şi experienţă administrativă, ce a făcut şi, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru”, a arătat Grindeanu.

”PSD-ul de fiecare dată speră să avem parte de campanii în care discutăm despre proiecte, din păcate nu prea ne-a ieşit lucrul ăsta”, a adăugat el.

Daniel Băluţă şi Gabriela Firea, favoriți

Miercuri, 22 octombrie, Grindeanu anunţa că PSD are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai mari la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.

”Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Parlament.

Grindeanu a anunţat că PSD are în curs şi mai multe sondaje.

”În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Coaliția de guvernare a stabilit că alegerile parțiale pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie 2025.

