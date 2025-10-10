Guvernul şi AEP, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei. Ce cer reclamanţii instanţei

Autor: Adrian Zia
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 22:25
157 citiri
Guvernul şi AEP, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei. Ce cer reclamanţii instanţei
Guvernul şi AEP, date în judecată FOTO Facebook/Guvernul României

Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul de primar general a rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte.

Reclamanţii - Alexandru Pânişoară, Florin Alexandru Dumitrescu, Dan Podaru şi Asociaţia Dreptul Urbanismului - cer instanţei, în acţiunea depusă la Curtea de Apel Bucureşti, să oblige Guvernul să emită de îndată hotărârea privind organizarea alegerilor pentru funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşti.

”Mandatul interimar al viceprimarului a depăşit termenul legal, transformându-se într-o stare de fapt lipsită de legitimitate democratică”, argumentează ei, acuzând ”o tăcere administrativă care suspendă, în mod abuziv, exerciţiul unuia dintre cele mai sacre drepturi: acela de a alege şi de a fi ales”.

Alexandru Pânişoară este preşedintele Asociaţiei Dreptul Urbanismului, care a iniţiat numeroase acţiuni în instanţă împotriva fostului primar general Nicuşor Dan şi a administraţiei sale. În 2024, Pânişoară a candidat la Primăria Capitalei din partea Partidului Ecologist. Dan Podaru a fost membru PNL şi consilier local PNL la sectorul 1, însă în ianuarie 2024 a demisionat şi din funcţie şi din partid, formulând acuzaţii de cenzură şi non-combat politic, menite să o favorizeze pe Clotilde Armand. Alături de Pânişoară, a deschis lista PER la parlamentare în Capitală.

CE SOLICITĂ INSTANŢEI

În cererea de chemare în judecată, reclamanţii cer să fie constatată ”nelegalitatea pasivităţii Guvernului României şi a Autorităţii Electorale Permanente cu privire la obligaţia prevăzută de lege de organizare a alegerilor locale pentru alegerea primarului general în Municipiul Bucureşti”.

De asemenea, cer ca Autoritatea Electorală Permanentă să iniţieze procedurile corespunzătoare prevăzute de lege şi să formuleze către Guvern propunerea referitoare la data alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Totodată, solicită ca instanţa să oblige Guvernul României să emită de îndată hotărârea privind organizarea alegerilor pentru funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşti.

”Să aplicaţi amenda cominatorie prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 pentru fiecare zi de întârziere in îndeplinirea obligaţiilor pozitive ale autorităţilor publice pârâte”, este o altă solicitare a reclamanţilor.

AEP şi Guvernul ar urma să fie obligaţi şi la plata cheltuielilor de judecată, ”având în vedere, refuzul nejustificat de a organiza alegerile pentru funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşti, vacantă în urma demisiei domnului Nicuşor Dan, începând cu data de 26 mai 2025”.

ARGUMENTELE RECLAMANŢILOR

Reclamanţii afirmă că, odată cu emiterea ordinului Prefectului Municipiului Bucureşti prin care s-a constatat încetarea mandatului de primar general, funcţia a devenit vacantă.

”Din acel moment, Guvernul României avea obligaţia expresă, derivată din art. 160 alin. (11) din Codul administrativ, să stabilească data alegerilor parţiale în cel mult 90 de zile. Deşi termenul este imperativ, Guvernul a ales tăcerea, iar Autoritatea Electorală Permanentă nu a formulat propunerea legală de declanşare a alegerilor. Astfel, mandatul interimar al viceprimarului a depăşit termenul legal, transformându-se într-o stare de fapt lipsită de legitimitate democratică, o stare de anomie”.

În opinia lor, această pasivitate administrativă nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci şi o negare a voinţei politice a cetăţenilor. ”Este o tăcere administrativă care suspendă, în mod abuziv, exerciţiul unuia dintre cele mai sacre drepturi: acela de a alege şi de a fi ales. Lipsa unei reacţii din partea autorităţilor publice centrale echivalează cu o blocare a procesului democratic, afectând direct ordinea de drept şi principiul suveranităţii populare”, spun ei.

Reclamanţii consideră că obligaţia imperativă de a organiza alegeri în termen de 90 de zile de la constatarea vacanţei funcţiei de primar ”nu este una facultativă sau de oportunitate, ci o normă de ordine publică, a cărei nerespectare generează nelegalitatea continuării interimatului şi a actelor administrative emise ulterior termenului”.

”Mai mult decât o simplă obligaţie administrativă, această datorie legală reprezintă o obligaţie pozitivă a statului, consacrată de articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, astfel cum a fost interpretată în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului – Matthews c. Regatul Unit, Podkolzina c. Letonia şi Tanase c. Moldova. Curtea a arătat că dreptul la alegeri libere nu se reduce la o garanţie formală, ci presupune o acţiune pozitivă a autorităţilor pentru a asigura efectivitatea acestuia. A nu organiza alegeri în termenul stabilit prin lege echivalează cu o ingerinţă directă în substanţa dreptului de vot”, argumentează contestatarii.

Ei adaugă că principiul legalităţii şi caracterul strict al normelor de drept public, consacrat de doctrina juridică şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale impun o interpretare restrictivă a competenţelor autorităţilor publice.

”Unde legea distinge, nu se poate interpreta prin analogie; iar unde legea impune un termen, puterea executivă nu poate pretinde libertatea de a-l ignora. În acelaşi sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 1731/2016, a statuat că pasivitatea autorităţilor administrative în emiterea actelor obligatorii legale constituie un refuz nejustificat, susceptibil de control judecătoresc”, susţin reclamanţii.

În acest context, ei declară că refuzul Guvernului şi al AEP de a-şi exercita atribuţiile reprezintă un refuz tacit de a aplica legea, contrar principiilor statului de drept şi democraţiei constituţionale.

”Această acţiune nu este o simplă formalitate juridică, ci un demers menit să restabilească ordinea democratică şi respectul faţă de lege. În tăcerea Guvernului se aude mai clar chemarea cetăţenilor la legalitate, la transparenţă şi la demnitate civică. Exercitarea dreptului de vot nu este un privilegiu, ci fundamentul unei societăţi libere, iar a-l refuza prin inacţiune echivalează cu o atingere adusă însăşi esenţei democraţiei”, conchid reclamanţii în cererea de chemare în judecată depusă la Curtea de Apel Bucureşti.

Ce șanse sunt să fie organizate alegerile noului primar al Capitalei anul acesta. Bolojan a anunțat termenul limită până la care coaliția poate ajunge la un acord
Ce șanse sunt să fie organizate alegerile noului primar al Capitalei anul acesta. Bolojan a anunțat termenul limită până la care coaliția poate ajunge la un acord
Premierul Ilie Bolojan a anunţat termenul limită pentru Hotărărea de Guvern necesară pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Partidele din coaliție mai au doar o...
Bucureștiul rămâne cu Bujduveanu până-n 2026. Condiția ca alegerile pentru primărie să se mai organizeze anul acesta
Bucureștiul rămâne cu Bujduveanu până-n 2026. Condiția ca alegerile pentru primărie să se mai organizeze anul acesta
Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi sear[, 9 octombrie, că în acest an nu mai pot fi organizate alegeri la Bucureşti dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #guvernul dat judecata, #depasire termen legal , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Goana dupa carnea de porc pentru Craciun a inceput: "Il iau acum, sa fiu sigur." Cat costa un kilogram in viu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
"6.000-7.000 de lei daca se poate". Joburile cautate de studenti, fara experienta
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul şi AEP, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei. Ce cer reclamanţii instanţei
  2. Ministrul Sănătății spune că nu e imposibil să se dea somon în spitale: „Mâncarea arată pacientului o formă de umanitate. Ține doar de management și de organizare”
  3. Ce „nouă lovitură” intenționează Guvernul să aplice „pentru toată populația”. Tarifele rutiere care ar putea crește de la 1 ianuarie
  4. Ce vrea ministrul Sănătății să verifice în vizitele neanunțate din spitale: „Nu va fi mâncarea de data asta”
  5. Alexandru Rogobete dezvăluie presiunile cu care s-a confruntat în primele 109 zile ca ministru al Sănătății
  6. Ce îl șochează cel mai mult pe Alexandru Rogobete în spitale: „Aș introduce bunul simț într-un ordin de ministru”
  7. Revoltă a primarilor după ce premierul i-a ameninţat cu dosare penale. "Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis nimeni"
  8. Scandalul desființării pensiilor speciale, departe de final. CSM îl contrazice pe Bolojan: „Problema a fost deja reglementată”
  9. De ce nu a luat Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace. Greșeli strategice sau o problemă de sincronizare?
  10. Sorin Grindeanu, la congresul UDMR: „Dincolo de coaliția de guvernare este doar deșertăciunea populismului”

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Update Politic,
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Acum 7 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei