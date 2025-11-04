Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util

Au fost anunțați principalii candidați pentru Primăria Capitalei, iar potrivit ultimelor sondaje primii trei candidați se află la valori foarte apropiate, ceea ce face ca alegerile din 7 decembrie să fie extrem de strânse și imprevizibile. În acest context, se reactivează discuția despre conceptul de „vot util”, un instrument prin care alegătorii pot decide să susțină candidatul cu cele mai mari șanse de a înfrânge opoziția, chiar dacă nu este preferatul lor principal. Totodată, există întrebări privind impactul curentului „suveranist” în București și dacă acesta poate câștiga teren într-un oraș unde mesajele sale nu au rezonat până acum.

Politologul Dan Drăghia, doctor în Științe Politice și lector la Universitatea din București, a explicat într-un dialog cu Ziare.com, de ce partida „suveranistă” are șanse minime în Capitală și cum se redistribuie votul între PNL, PSD, USR și candidații independenți anunțați până acum.

Candidatura „suveranistă”, fără susținere și fără priză la electoratul urban

Potrivit lui Dan Drăghia, reprezentanta curentului „suveranist”, Anca Alexandrescu, are șanse minime de a câștiga Primăria Bucureștiului. În plus, prezența lui Cristian Popescu Piedone, considerat un alt vector politic pentru același electorat, complică și mai mult ecuația, întrucât acesta este deja asociat cu Daniel Băluță de la PSD.

Ads

„Nu cred că există șanse ca dna Alexandrescu, reprezentanta curentului ‘suveranist’, să câștige primăria. Mai ales că, am văzut, nu are nici susținerea dlui Georgescu, care are nevoie de dânsa să-l susțină doar pe el, nu să intre în aventuri politice pe capitalul politic al dânsului. Are și problema dlui Piedone, un alt nou vector politic ‘suveranist’, acontat deja ca susținere de dl Băluță de la PSD. Dincolo de aceste probleme, handicapul general este bineînțeles faptul că bucureștenii nu rezonează cu mesajul ‘suveranist’”, a punctat Dan Drăghia pentru Ziare.com.

PSD, în dificultate în Capitală. De ce se insistă pe candidaturi separate

Dan Drăghia este de părere că și PSD are dificultăți în a coagula un electorat majoritar în București, fapt pentru care chiar candidatul minimizează în prezentările sale zona politică din care provine.

Ads

„Nu este deci întâmplător că PSD a insistat așa de mult pe candidaturile separate ale partidelor din coaliția de guvernare, el însuși având greutăți în București să formeze majorități suficiente de votanți. De-aici și încercarea dlui Băluță de a se delimita cât mai mult de PSD în afișajul electoral”, a opinat Dan Drăghia pentru Ziare.com.

Votul util: o miză pe dreapta. Ciucu, avantajat de structura PNL

În ceea ce privește dreapta politică, analistul consideră că votul util rămâne o strategie valabilă doar pentru zona PNL–USR–independenți, având ca scop contracararea candidatului PSD. Politologul este de părere că posibilii candidați independenți, precum Vlad Gheorghe și Ana Ciceală, pot afecta semnificativ scorul USR. Astfel, votul util pare să-l avantajeze pe Ciprian Ciucu, apropiat de aripa reformistă a liberalilor și, prin urmare, mai ușor de acceptat de electoratul USR.

Ads

„În aceste condiții, votul util se mai justifică doar pe partea PNL-USR-independenți, pentru a-l opri pe dl Băluță. Aici problema rămâne câți dintre votanții dlui Nicușor Dan vor lua dnii Ciucu și Drulă. Avantajul dlui Ciucu este că-și păstrează probabil votanții de la Sectorul 6, marea majoritate votând pentru președintele Dan în iunie 2024. Un alt dezavantaj pentru dl Drulă este că posibilii independenți, dl Vlad Gheorghe și dna Ana Ciceală, așa cum a fost și la alegerile generale sau la cele pentru Consiliul General, rup din voturile USR și ajută indirect PNL. Prin urmare, la prima vedere, votul util pare să-l avantajeze pe dl. Ciucu, care este și apropiat de aripa mai reformistă a PNL, deci poate fi mai ușor acceptat de votanții USR. Dar trebuie să trecem totuși printr-o campanie, iar acolo lucrurile mai pot suferi modificări”, a expus Dan Drăghia pentru Ziare.com.

Ads