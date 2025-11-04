Grindeanu, încrezător în șansa lui Daniel Băluță: „USR și AUR fac circ în campanie pentru Primăria București”. Critici la adresa lui Drulă

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, ”pleacă cu prima şansă”. Grindeanu afirmă că USR şi AUR fac ”circ” în campania pentru Primăria Bucureşti şi îl critică pe candidatul USR, Cătălin Drulă.

”Văd cum a început campania pe Bucureşti şi chiar am discutat cu Daniel Băluţă, cu candidatul PSD, şi l-am rugat să nu răspundă, să spună în continuare ce a făcut pentru Bucureşti, ce vrea să facă, să aibă un discurs administrativ, pentru că ceilalţi am văzut, din partea USR-ului, chiar în seara asta, chiar din partea AUR-ului, nu fac decât circ, ştiu să livreze doar circ”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Antena 3.

El e de părere că Daniel Băluţă ”pleacă cu prima şansă”.

”Pleacă cu prima şansă. Mi-e foarte greu să spun procentual, dar în acest moment eu cred că Daniel Băluţă, şi spun cu tărie acest lucru, pleacă cu prima şansă, fiindcă are în spate realizări. A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4, e un om de care eu spun că Bucureştiul are nevoie, fiindcă vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică. Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (...) dimensiunea siglei PSD. Ştii că n-ai nimic ce să arăţi, pentru că n-ai nimic ce să arăţi, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluţă a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 şi în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot Bucureşti”, a adăugat Grindeanu.

Ads

El a continuat criticile la adresa candidatului USR, Cătălin Drulă.

”Fiind un candidat slab, domnul Drulă are nevoie de proptele. Am spus şi ieri chestiunea aceasta. Ştiam cu toţii că e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal. L-am văzut şi azi de câteva ori. N-avem să intrăm noi în acest stil de campanie. Şi nu vom intra. Şi asta este rugămintea mea pentru Daniel Băluţă”, a subliniat Grindeanu.

Ads