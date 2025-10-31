Invitat surpriză la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Cine este marele susținător al fostului șef al USR

Cătălin Drulă va fi desemnat oficial duminică, 2 noiembrie, candidatul USR la Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti şi în şedinţa Biroului Naţional, în care va fi votat reprezentantul partidului la alegerile din 7 decembrie.

Duminică are loc conferinţa municipală a filialei Bucureşti şi o şedinţă a Biroului Naţional în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, anunţă USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00.

Vor participa Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Bucureşti, Dominic Fritz - preşedintele USR, Vlad Voiculescu - preşedintele filialei USR Bucureşti, Diana Buzoianu - ministrul Mediului şi deputat de Bucureşti.

La eveniment sunt invitaţi 400 de membri şi simpatizanţi USR. Printre aceștia, conform surselor HotNews, va fi și președintele Nicușor Dan.

În iulie, Nicușor Dan a participat și la Congresul PNL în care Ilie Bolojan a fost ales președintele partidului.

Constituția îi interzice președintelui în funcție să facă parte dintr-un partid politic, însă nu există nicio prevedere privind susținerea sau participarea la congresele sau adunările unor partide politice, scrie sursa citată.

„În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.

Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”, conform Constituției.

