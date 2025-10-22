Sebastian Burduja îi liniștește pe PNL-iști: "Nu voi candida. Partidul are opțiuni foarte bune, putem să dăm un primar liberal pentru București"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 20:38
203 citiri
Sebastian Burduja îi liniștește pe PNL-iști: "Nu voi candida. Partidul are opțiuni foarte bune, putem să dăm un primar liberal pentru București"
Sebastian Burduja, liderul PNL București FOTO Fcebook/Sebastian Burduja

Sebastian Burduja, liderul PNL Bucureşti, a declarat miercuri, 22 octombrie, că nu va candida, el arătând că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot să dea un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp. El a mai spus că scenariul de tip apocalipsă este ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist, în contextul în care coaliţia guvernamentală este împărţită.

”Am spus public că nu voi candida. Cred că Partidul Naţional Liberal are opţiuni foarte bune, oamenii care au făcut performanţă în administraţia locală şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte, foarte mulţi ani”, a declarat Sebastian Burduja, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Liderul PNL Bucureşti a arătat, despre modalitatea prin care PNL trebuie să decidă candidatul la Primăria Capitalei, că după emiterea şi adoptarea hotărârii de guvern pentru stabilirea datei alegerilor locale, se va întruni Biroul pe Bucureşti.

”Acesta face propuneri către un organism cu o mie de membri minim, practic toţi membrii din Bucureşti şi reprezentanţii lor, şi această propunere merge apoi în Biroul Politic Naţional, care reuneşte preşedinţii tuturor filialelor, fiind vorba de o validare şi, sigur, începerea precampaniei”, a subliniat Burduja.

El a menţionat că la baza deciziei politice vor sta cercetări, vor sta analize foarte riguroase, pentru că nu este deloc o miză neînsemnată. ”E o miză care priveşte nu doar Partidul Naţional Liberal, priveşte România. Practic, Capitala dă un tonul, un trend către restul ţării, şi, în plan economic, bineînţeles, e cel mai important motor de dezvoltare, cam 40% din PIB înseamnă Bucureştiul şi zona limitrofă”, a explicat Sebastian Burduja.

Liderul PNL Bucureşti a mai arătat că a avertizat cu privire la riscurile aferente ale acestor alegeri, organizate într-un singur tur.

”Dacă coaliţia guvernamentală este împărţită şi se pare că aşa va fi, blocul izolaţionist poate să emită pretenţii să aibă un procent important şi cel mai negru scenariu, un scenariu de tip apocalipsă, ar fi ca primarul Capitalei să vină din partea unui partid izolaţionist. Asta trebuie să evităm cu orice preţ. Eu de vreo două luni de zile tot spun public că se puteau face alegeri primare deschise, cu implicarea bucureştenilor, să se fi preselectat cel mai bun candidat şi am fi avut în faţă alegeri mult mai simple pentru România care trebuie să continue drumul spre vest, spre Occident”, a menţionat Burduja.

El a adăugat că rămâne să ne punem în nădejdea la electoratul bucureştean, într-un calcul pe care electoratul îl va face, poate într-un vot util. Potrivit lui Burduja, bucureştenii sunt votanţi informaţi.

”E adevărat că mă înjoază faptul că, de exemplu, în turnul al doilea de la alegerile prezidenţiale a existat un bloc de 20 ceva spre 30%, poate peste 30% în sectorul 5, care nu au mers cu opţiunea pro-europeană. Deci acolo trebuie să avem mare grijă şi cred că, dacă e o lecţie pe care a trebuit să o învăţăm din experienţa de anul trecut, este că excesele de retorică, de scandal, conflictele în interiorul coaliţiei nu fac bine şi ele au contribuit la rezultatul alegerilor de anul trecut”, a mai spus Sebastian Burduja.

Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale:"Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită
Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale:"Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită
Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, a declarat miercuri seară, 22 octombrie, că "cel mai probabil" va intra în cursa pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. "Dacă partidul...
"Bucureștiul are nevoie de un program coerent", susține primarul de sector care nu s-a decis dacă vrea să preia Capitala. "Nu cred că avem nevoie de supereroi"
"Bucureștiul are nevoie de un program coerent", susține primarul de sector care nu s-a decis dacă vrea să preia Capitala. "Nu cred că avem nevoie de supereroi"
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat marți, 21 octombrie, că se gândește cu foarte mare atenție la o candidatură la funcția de primar general al Capitalei, menționând că...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #sebastian burduja pnl, #candidatura burduja, #scenariu apocaliptic , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
CTP il compara pe Trump cu nea Nicu: "Ma uit nauc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceausescu"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi ar fi decis sa se mute din Romania! Unde isi cauta deja casa
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Daniel Băluță anunță că va candida la alegerile pentru Primăria Capitale:"Sunt convins că acest lucru se va întâmpla". Care e singura condiție care mai trebuie îndeplinită
  2. Sebastian Burduja îi liniștește pe PNL-iști: "Nu voi candida. Partidul are opțiuni foarte bune, putem să dăm un primar liberal pentru București"
  3. Influențe PSD la CCR. Analist: „Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție. De acolo pleacă informații”
  4. Raluca Turcan îi cere lui Grindeanu să spună de la ce "surse" a aflat că CCR pica și pe fond legea pensiilor magistraților. "Asta arată cât de adâncă e influența PSD în sistem"
  5. Pericol suveranist la Capitală. „Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de opoziția naționalistă, are șanse să obțină cel mai mare număr de voturi”
  6. Sorin Grindeanu, atacuri în serie la adresa tuturor: "Domni sau doamne care fac politică pe trotinetă; alți care cred că să guvernezi înseamnă să transmiți pe TikTok"
  7. PSD își critică din nou dur partenerii de Coaliție și avertizează: "Am tăcut destul. Nu vrem să facem reforme sub șantaj"
  8. Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
  9. "Injustiția" legată de pensiile magistraților trebuie rezolvată cât mai repede, cere Sorin Grindeanu. Cum vede ideea unei modificări a legii de organizare și funcționare a CCR
  10. Picată pe formă, legea pensiilor magistraților nu ar fi trecut deloc de CCR, dezvăluie Grindeanu. "Știu pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond"

Ultimele emisiuni

Acum 58 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 147 - România intră în război???