Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunță că va candida ca independent la Primăria Capitalei. Se bazează pe sprijinul unui fost premier

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidând ca independent, el spune că mizează pe experiența sa guvernamentală și pe sprijinul lui Victor Ponta, pe care l-a susținut la rândul său în campania prezidențială. Teodorovici afirmă că deja strânge semnături pentru înscrierea în competiția electorală.

„Da, candidez. Nu am nicio legătură, nimic, cu nicio formațiune politică, candidez independent. Sunt în curs de strângere a semnăturilor, oamenii sunt pe străzi, se lucrează la chestiunea aceasta. Eu față de toți ceilalți vin cu experiență națională și nu de la nivel de sector cum sunt primarii de sector care spun că au experiență. Păi dacă ei au experiență, eu ce pot să mai spun? Domnul Drulă spune că a gestionat 15 miliarde de lei, păi eu am făcut toate bugetele, inclusiv pentru Transporturi. (...) Din ’91 fac administrație publică. Nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani, cât am fost ministru”, a declarat Eugen Teodorovici pentru Digi24.ro.

Acesta spune că va avea susținerea lui Victor Ponta. „Nu am vorbit de ceva timp, dar așa am înțeles (că mă va susține n.red). Mi-a spus că mă susține. Și eu l-am susținut pe dânsul la prezidențiale și mi-a spus că va face ce am făcut și la dânsul în campanie”, a precizat Teodorovici.

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor în guvernele conduse de Victor Ponta (2015) și Viorica Dăncilă (2018- 2019). De asemenea, a fost și ministru al Fondurilor Europene în perioada 2012–2015 și senator timp de două mandate, ales pe listele PSD din 2012 și până în 2020. Deși în 2023 anunța că va candida la alegerile prezidențiale din 2024, Eugen Teodorovici l-a susținut în cele din urmă pe Victor Ponta în cursa pentru prima funcție în stat.

