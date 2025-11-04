A încălcat Nicușor Dan Constituția? „Ideea nu e să mimezi o independență de fațadă, ci să exerciți o mediere reală”

Prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a stârnit dezbateri în spațiul public privind limitele implicării politice a președintelui. Întrebarea centrală este dacă participarea la astfel de evenimente poate fi considerată o încălcare a Constituției sau, cel puțin, o problemă de ordin moral, având în vedere că Nicușor Dan a declarat public că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei și nu se va implica direct în campania electorală a partidelor.

Participarea președintelui la un eveniment al USR ridică întrebări despre consecvența sa și despre modul în care se poate împăca neutralitatea formală cu prezența la evenimente politice care transmit mesaje în consecință. Chiar dacă Nicușor Dan nu avut un mesaj concret de susținere față de Cătălin Drulă, participarea sa la lansarea candidaturii, dacă nu se va mai prezenta la astfel de desemnări în următoarea perioadă, arată indirect preferințele sale.

Într-un dialog cu Ziare.com, politologul Dan Drăghia, doctor în Științe Politice, profesor universitar, consideră că președintele Nicușor Dan nu a încălcat Constituția prin declarațiile și poziționările sale publice, argumentând că spiritul legii fundamentale nu cere o neutralitate absolută, ci o mediere onestă din perspectiva valorilor asumate.

„Constituția nu cere apolitism, ci echilibru”

Controversa privind participarea președintelui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a reaprins dezbaterea despre limitele implicării politice ale unui șef de stat. Întrebat dacă poate fi considerată această prezență o încălcare a Constituției, în condițiile în care Dan a anunțat că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei și niciun partid în campania electorală, profesorul Dan Drăghia a spus că funcția prezidențială presupune mediere între puteri și între stat și societate, nu o tăcere morală atunci când unele opțiuni se dovedesc dăunătoare interesului public.

„Nu cred că președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția, care spune doar că nu poate fi membru al unui partid, respectiv că ‘exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate’, nu că devine brusc apolitic. Nu poți să fii simplu mediator și să oferi credit egal tuturor părților din societate atunci când se observă clar că unele opțiuni sunt mai bune și altele mai rele pentru țară. Spiritul Constituției nu e acela de simplu arbitru, și pentru victimă și pentru abuzator, ci de arbitru care semnalează răul acolo unde-l vede”, a spus Dan Drăghia pentru Ziare.com.

Consecvent în idei, nu în apartenențe politice

Politologul Dan Drăghia amintește că Nicușor Dan a părăsit USR în 2017, dar și-a menținut consecvența în apărarea principiilor sale. Analistul politic a făcut referire la declarațiile lui Nicușor Dan de la oficializarea candidaturii lui Cătălin Drulă, care a descris simbolistic istoria Bucureștiului precum o „lungă luptă între infrastructură și panseluțe”.

„Din ce am văzut eu la dânsul, cel puțin de când a ieșit din USR, în 2017, a fost destul de consecvent în apărarea unor idei pe care le consideră importante și reprezentative pentru oameni, mai mult decât în susținerea în sine a unor oameni și partide. A plecat din USR pentru că partidul, construit pe ideea bunei și onestei guvernări, se poziționase ideologic într-o problemă identitară să-i spunem, cu familia tradițională. De altfel, la lansarea dlui Drulă, a definit istoria Bucureștiului ca o ‘lungă luptă între infrastructură și panseluțe’, prima fiind buna administrare, mai puțin coruptă, iar panseluțele, corupția și risipa”, a punctat Dan Drăghia în analiza pentru Ziare.com.

Independența nu înseamnă izolare politică

Dan Drăghia consideră că nu se poate vorbi despre o încălcare morală sau constituțională din partea actualului președinte.

„Nu văd o încălcare morală și constituțională aici. Până la urmă, dintre partidele parlamentare, a fost ales președinte cu sprijinul USR. Toți președinții României au ajuns la Cotroceni cu sprijin politic și au rămas mai apropiați cumva de partidele din care au venit. Ideea nu este să mimezi o independență de fațadă, imposibilă uman de astfel, ci să exerciți o mediere cât de cât reală de pe poziția ideologică și politică din care vii”, a menționat Dan Drăghia pentru Ziare.com.

