Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”

Președintele Nicușor Dan a venit la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei.

„Cred că am reușit să schimbăm niște lucruri, Veneam și mă gândeam cum am putea să definim ultimii ani din istoria Bucureștiului. Cred că definiția ar fi lunga luptă între infrastructură și panseluțe. Orașul asta are un uriaș deficit de infrastructură. DIn pcare, am avut o tensiune politică care a dus multe din resursele orașului pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase, nu unde are nevoie.”

„Anul trecut, pe vremea asta, tocmai trecusem de domnul Greblă, care, cu mult efort și telefoane, am reușit să organizăm un referendum pentru București și eram în campanie. Atunci, oamenii au votat într-un fel.” Mulțumesc lui Cătălin Drulă că a transpus rezultatul referendumului într-un proiect de lege care sper să fie aprobat de parlament. Este inadmisibil ca un oraș ca Bucureștiul să nu poate conecta Radetul cu Elcenul pentru că banii s-au dus pe panseluțe.

„Când primarul are norocul să lucreze cu un ministru bun, lucrurile de pot realiza”

„În ceea ce privește planul de urbanism, putem spune că mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București. De aia este important ca ceea ce au spus bucureștenii să fie transpus în realitate. De la nivelul primăriei Capitalei, dezvoltarea urbană trebuie făcută cu locuitorul pe primul loc”.

