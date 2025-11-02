Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 13:24
100 citiri
Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a venit la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei.

„Cred că am reușit să schimbăm niște lucruri, Veneam și mă gândeam cum am putea să definim ultimii ani din istoria Bucureștiului. Cred că definiția ar fi lunga luptă între infrastructură și panseluțe. Orașul asta are un uriaș deficit de infrastructură. DIn pcare, am avut o tensiune politică care a dus multe din resursele orașului pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase, nu unde are nevoie.”

„Anul trecut, pe vremea asta, tocmai trecusem de domnul Greblă, care, cu mult efort și telefoane, am reușit să organizăm un referendum pentru București și eram în campanie. Atunci, oamenii au votat într-un fel.” Mulțumesc lui Cătălin Drulă că a transpus rezultatul referendumului într-un proiect de lege care sper să fie aprobat de parlament. Este inadmisibil ca un oraș ca Bucureștiul să nu poate conecta Radetul cu Elcenul pentru că banii s-au dus pe panseluțe.

„Când primarul are norocul să lucreze cu un ministru bun, lucrurile de pot realiza”

„În ceea ce privește planul de urbanism, putem spune că mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București. De aia este important ca ceea ce au spus bucureștenii să fie transpus în realitate. De la nivelul primăriei Capitalei, dezvoltarea urbană trebuie făcută cu locuitorul pe primul loc”.

Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
Președintele Nicușor Dan ar putea participa duminică, 2 noiembrie, la ceremonia de lansare oficială a candidatului USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Duminică, USR va avea...
„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
Cătălin Drulă și-a exprimat deja dorința de a ajunge primar al Capitalei. Fostul lider al USR vrea să continue proiectele începute de către Nicușor Dan. Însă, Ziare.com l-a provocat pe...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #alegeri primaria Capitalei, #Nicusor Dan, #candidat USR, #catalin drula , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: "Nici nu va imaginati ce mesaje am primit"
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti
ObservatorNews.ro
CALCUL. Cum poti strange un milion de lei pana la pensie, chiar si cu salariul minim pe economie

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
  2. Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
  3. „Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
  4. Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
  5. Social-democratul care nu-l atacă pe Bolojan, ba chiar îl laudă după ce a amânat majorarea salariului mimim. "O măsurã înţeleaptă"
  6. Becali face praf candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. "Urmărește interesele unui trust de presă, dar pe bucureșteni nu are cum să-i păcălească"
  7. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD în cursa pentru Primăria Capitalei. "Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc" VIDEO
  8. Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"
  9. CTP, atacat dur în scandalul salariului Oanei Gheorghiu. Daniel Zamfir (PSD): "A venit momentul ca otrava societății sǎ mǎ jignească și pe mine"
  10. Bolojan, tras de mânecă de PSD Iași. Filiala PNL locală, acuzată că protejează personaje care au probleme penale. Replica dură a liberalilor ieșeni