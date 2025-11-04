Cătălin Drulă jubilează: „Nicușor Dan susține proiectul meu. Reforme și un drum onest”

Autor: Dan Stan
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 00:04
119 citiri
Cătălin Drulă jubilează: „Nicușor Dan susține proiectul meu. Reforme și un drum onest”
Colaj Nicușor Dan, Cătălin Drulă FOTO: Facebook

Cătălin Drulă, candidatul USR la lansarea căruia a fost prezent şi preşedintele Nicuşor Dan, e ferm convins că oficialul de la Cotroceni susține proiectul fostului ministru al Transporturilor pentru Primăria Capitalei.

Totodată, Drulă se consolează cu faptul că la alte alegeri pentru Primăria Generală sondajele de opinie prezentate în spaţiul public au arătat date complet diferite faţă de rezultatul scrutinului. Astfel, fostul șef al USR crede că sondajul cu adevărat important va fi cel din ziua votului.

Întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă el consideră că preşedintele Nicuşor Dan îl susţine, Cătălin Drulă a răspuns: „Da, ştiu că susţine proiectul pe care-l am. E vorba despre un proiect pentru Primăria Capitalei în care se regăseşte şi ca fost primar al Capitalei, ca cetăţean, ca bucureştean, da”.

Drulă copiază sloganul lui Dan despre „onestitate”

Drulă nu crede în rezultatele sondajelor prezentate în această perioadă. Totodată, el a amintit că şi la alegerile trecute, unele cercetări sociologice s-au dovedit a fi eronate.

„Sondajul esenţial este votul în ziua de 7 decembrie. Nu avem cercetări recente pentru că nici n-am avut data alegerilor foarte clară, dar ce pot să vă spun este că în fiecare zi sunt în stradă şi vorbesc cu bucureştenii şi ăsta este cel mai bun sondaj. Pot să vă spun că proiectul, pentru că nu e vorba doar despre mine, e o comunitate care s-a format în jurul acestei candidaturi, e vorba de un proiect de a continua nişte reforme şi un drum onest pe care l-a început acest oraş... Sunt optimist. Cred că proiectul nostru va avea câştig de cauză.

Bineînţeles, cei care vor decide vor fi, efectiv, bucureştenii la urne, dar eu, dacă mă uit la alegerile din anii trecuţi, am văzut că sondajele, mai ales cele date de una a unui partid în Bucureşti, au dat o bară rău-rău de tot. Pot să şi spun, eu nu vreau să intru în discuţia asta despre sondaje, dar anul trecut e de notorietate, în vinerea dinaintea alegerilor locale pentru Bucureşti, domnul Burduja era cotat în sondajul PNL la 26%, Nicuşor Dan abia mai gâfâia la 27% în faţa dumnealui. Au fost alegeri după două zile şi Nicuşor Dan a luat 47% şi domnul Burduja, 7%”, a explicat Cătălin Drulă.

Drulă îi dă replica Ancăi Alexandrescu, candidata AUR la Capitală: ”Un discurs comun cu Grindeanu, cred că putem citi mai multe decât pare la prima vedere”
Drulă îi dă replica Ancăi Alexandrescu, candidata AUR la Capitală: ”Un discurs comun cu Grindeanu, cred că putem citi mai multe decât pare la prima vedere”
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, a răspuns luni seară, 3 noiembrie, criticilor Ancăi Alexandrescu, susţinută de AUR pentru...
Sorin Grindeanu despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR. "Cătălin Drulă are nevoie de proptele, ca să poată să creadă că va candida cu șanse"
Sorin Grindeanu despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR. "Cătălin Drulă are nevoie de proptele, ca să poată să creadă că va candida cu șanse"
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 3 noiembrie, că românii „s-au săturat de politică” și că Daniel Băluță, candidatul social-democraților la Primăria...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #Nicusor Dan, #catalin drula usr , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dat afara de Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cătălin Drulă jubilează: „Nicușor Dan susține proiectul meu. Reforme și un drum onest”
  2. Cătălin Drulă vrea în București un singur primar, ca la New York: ”Un oraş care e de patru ori mai mare, de 9 milioane de locuitori, poate fi condus de un singur edil"
  3. Drulă îi dă replica Ancăi Alexandrescu, candidata AUR la Capitală: ”Un discurs comun cu Grindeanu, cred că putem citi mai multe decât pare la prima vedere”
  4. USR și PNL susțin un independent pentru Consiliul Județean: „Nu pot sta deoparte și privi cum Buzăul e dat lui Ciolacu!”
  5. Fritz sare în apărarea lui Bolojan: „Haideţi să fim adulţi!”. Pe cine pune la punct șeful USR
  6. Liderul USR vrea concurență reală cu PNL: "Pe Bucureşti mă aştept la o dezbatere reală, nu de formă, pentru că miza este reală"
  7. Sabotează Călin Georgescu campania suveraniștilor de la București? Catalogarea alegerilor drept „ilegitime” poate demobiliza electoratul
  8. Anca Alexandrescu, desemnată oficial candidatul AUR pentru Primăria Bucureștiului: „Ori cei 3 candidați ai sistemului, ori ea”. Programul jurnalistei pentru Capitală
  9. Ruptură fără precedent în coaliție: „La fel cum AUR are nevoie de Georgescu pentru a-l parazita politic, PSD are nevoie de Bolojan”
  10. Explicația lui Orban în cazul sutelor de milioane pe care Guvernul le-a plătit fraților Micula, când actualul consilier prezidențial era premier: „Eram obligat”