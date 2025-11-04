Cătălin Drulă jubilează: „Nicușor Dan susține proiectul meu. Reforme și un drum onest”

Cătălin Drulă, candidatul USR la lansarea căruia a fost prezent şi preşedintele Nicuşor Dan, e ferm convins că oficialul de la Cotroceni susține proiectul fostului ministru al Transporturilor pentru Primăria Capitalei.

Totodată, Drulă se consolează cu faptul că la alte alegeri pentru Primăria Generală sondajele de opinie prezentate în spaţiul public au arătat date complet diferite faţă de rezultatul scrutinului. Astfel, fostul șef al USR crede că sondajul cu adevărat important va fi cel din ziua votului.

Întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă el consideră că preşedintele Nicuşor Dan îl susţine, Cătălin Drulă a răspuns: „Da, ştiu că susţine proiectul pe care-l am. E vorba despre un proiect pentru Primăria Capitalei în care se regăseşte şi ca fost primar al Capitalei, ca cetăţean, ca bucureştean, da”.

Drulă copiază sloganul lui Dan despre „onestitate”

Drulă nu crede în rezultatele sondajelor prezentate în această perioadă. Totodată, el a amintit că şi la alegerile trecute, unele cercetări sociologice s-au dovedit a fi eronate.

„Sondajul esenţial este votul în ziua de 7 decembrie. Nu avem cercetări recente pentru că nici n-am avut data alegerilor foarte clară, dar ce pot să vă spun este că în fiecare zi sunt în stradă şi vorbesc cu bucureştenii şi ăsta este cel mai bun sondaj. Pot să vă spun că proiectul, pentru că nu e vorba doar despre mine, e o comunitate care s-a format în jurul acestei candidaturi, e vorba de un proiect de a continua nişte reforme şi un drum onest pe care l-a început acest oraş... Sunt optimist. Cred că proiectul nostru va avea câştig de cauză.

Bineînţeles, cei care vor decide vor fi, efectiv, bucureştenii la urne, dar eu, dacă mă uit la alegerile din anii trecuţi, am văzut că sondajele, mai ales cele date de una a unui partid în Bucureşti, au dat o bară rău-rău de tot. Pot să şi spun, eu nu vreau să intru în discuţia asta despre sondaje, dar anul trecut e de notorietate, în vinerea dinaintea alegerilor locale pentru Bucureşti, domnul Burduja era cotat în sondajul PNL la 26%, Nicuşor Dan abia mai gâfâia la 27% în faţa dumnealui. Au fost alegeri după două zile şi Nicuşor Dan a luat 47% şi domnul Burduja, 7%”, a explicat Cătălin Drulă.

