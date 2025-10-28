Ziare.com Fara Filtru: Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 19:17
Un nou candidat a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei. Planurile acestuia pentru dezvoltarea reală a Bucureştiului. "Are un excedent de primari"
Un nou candidat a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei FOTO PMB

Un fost europarlamentar, şi-a anunţat marţi, 28 octombrie, candidatura la Primăria Capitalei, el afirmând că vrea să desfiinţeze sectoarele şi Ilfovul, iar primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum în acest sens.

”Astăzi lansăm campania mea pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, o campanie care se numeşte ”Un singur Bucureşti, un singur primar, Vlad Gheorghe”. Eu vreau să fiu primarul care să desfiinţeze sectoarele Bucureştiului, pentru că astăzi avem şapte oraşe într-un singur oraş şi de fapt este o singură capitală. Nu este nimic logic în acest lucru şi cele şapte sectoare şi Ilfovul împiedică dezvoltarea reală a Bucureştiului”, a spus Vlad Gheorghe, într-o conferinţă de presă.

El a mai arătat că este născut şi crescut în Bucureşti şi ştie ce probleme are şi că trebuie să se dezvolte uniform.

”Sectoarele toacă în fiecare an 13 miliarde de lei, sectoarele, în fiecare an au excedent bugetar, majoritatea dintre ele, în timp ce Bucureştiul este sufocat la propriu de poluare, este sufocat de trafic şi niciodată nu are bani. Bucureştiul are bani pentru toate lucrurile de care are nevoie, dar Bucureşti are un excedent de primari. Vreau să desfiinţez sectoarele, vreau să desfiinţez Ilfovul. Voi fi primarul care va face acest lucru şi primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar al capitalei va fi să organizez un referendum în acest sens, un referendum care va fi obligatoriu”, a menţionat Vlad Gheorghe.

Provocarea semnăturilor

În urmă cu câteva zile, fostul europarlamentar a explicat că strângerea semnăturilor necesare pentru candidatura independentă reprezintă un hop major pentru el.

„Am un hop foarte mare de trecut, respectiv strângerea de semnături, pentru că eu strâng semnături pe bune şi este foarte greu să le strângi într-un termen atât de scurt cum au făcut cei de la partide. Lor le e foarte uşor să le facă într-un sol undeva la sediu, dar nouă, candidaţilor independenţi, ne e foarte greu. Deci am nevoie de ajutorul tuturor cetăţenilor din Bucureşti care vor să avem această temă şi care vor să desfiinţeze sectoarele”.

