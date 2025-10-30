POT merge pe mâna unui actor la Primăria Capitalei. George Burcea a fost prins drogat la volan în urmă cu 5 ani VIDEO

Actorul George Burcea, fostul soț al cântăreței Andreea Bălan, a anunțat joi, 30 octombrie, pe rețelele sociale, că intră în cursa pentru funcția de primar al Capitalei. El o va face alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă.

"Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș.

E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără.

Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele aici!", spune Burcea într-un videoclip postat pe TikTok.

Actorul George Burcea a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara, iar relația sa cu fosta soție a fost intens mediatizată în ultimii ani.

Artista s-a plâns că Burcea nu respecta programul de vizitare a fiicelor, avea probleme de plata pensiei alimentare și dificultăți în comunicarea cu fetele.

George Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor pe 21 februarie 2020. Incidentul a avut loc în apropiere de casa Andreei Bălan, unde actorul locuia, a scris DC News.

El a fost condamnat de o instanţă din Buftea pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, după ce a ieșit pozitiv pentru cocaină.

