POT merge pe mâna unui actor la Primăria Capitalei. George Burcea a fost prins drogat la volan în urmă cu 5 ani VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:53
436 citiri
POT merge pe mâna unui actor la Primăria Capitalei. George Burcea a fost prins drogat la volan în urmă cu 5 ani VIDEO
George Burcea FOTO Captură video Facebook/George Burcea

Actorul George Burcea, fostul soț al cântăreței Andreea Bălan, a anunțat joi, 30 octombrie, pe rețelele sociale, că intră în cursa pentru funcția de primar al Capitalei. El o va face alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă.

"Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș.

E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără.

Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele aici!", spune Burcea într-un videoclip postat pe TikTok.

@georgeburceaofficial Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu — adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele! Link in BIO. @Anamaria Gavrila @Partidul Oamenilor Tineri #georgeburcea #POT #partiduloamenilortineri ♬ sunet original - George Burcea

Actorul George Burcea a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara, iar relația sa cu fosta soție a fost intens mediatizată în ultimii ani.

Artista s-a plâns că Burcea nu respecta programul de vizitare a fiicelor, avea probleme de plata pensiei alimentare și dificultăți în comunicarea cu fetele.

George Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor pe 21 februarie 2020. Incidentul a avut loc în apropiere de casa Andreei Bălan, unde actorul locuia, a scris DC News.

El a fost condamnat de o instanţă din Buftea pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, după ce a ieșit pozitiv pentru cocaină.

Ciprian Ciucu a făcut un sondaj ca să afle ce poză îl reprezintă cel mai bine în alegerile pentru București: cu o minge de baschet sau cu pisica primăriei?
Ciprian Ciucu a făcut un sondaj ca să afle ce poză îl reprezintă cel mai bine în alegerile pentru București: cu o minge de baschet sau cu pisica primăriei?
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL pentru funcția de primar general, a făcut un sondaj pe Internet ca să afle de la simpatizanții lui ce fotografie l-ar reprezenta cel mai...
Proiect-pilot pentru alegătorii nevăzători din Capitală, aprobat de Guvern pentru 7 decembrie
Proiect-pilot pentru alegătorii nevăzători din Capitală, aprobat de Guvern pentru 7 decembrie
Guvernul a aprobat joi, 30 octombrie, mai multe măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie, AEP urmând să implementeze un proiect-pilot în Capitală, destinat...
#alegeri primaria bucuresti 2025, #George Burcea, #pot, #Andreea Balan , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump, prima declaratie despre reducerea trupelor americane din Romania
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle si Alejandro Fernandez au parasit aventura de pe Drumul Eroilor: "Plecam.."
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ciprian Ciucu a făcut un sondaj ca să afle ce poză îl reprezintă cel mai bine în alegerile pentru București: cu o minge de baschet sau cu pisica primăriei?
  2. Se închid porțile la Cotroceni. Când vor putea românii vizita din nou grădinile Palatului
  3. POT merge pe mâna unui actor la Primăria Capitalei. George Burcea a fost prins drogat la volan în urmă cu 5 ani VIDEO
  4. Premierul Bolojan nu are intenția să vină în Parlament, pentru a da explicații despre reducerea numărului de militari americani SURSE
  5. "Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost". Lia Olguţa Vasilescu, despre intrarea Ordonanţei 52 în Guvern. "S-a oprit şedinţa"
  6. Grindeanu se plânge că pensiile magistraților au blocat coaliția: ”De 10 zile stăm şi pierdem timp, tăiem frunze la câini, facem fotosinteză”
  7. Olguța Vasilescu, săgeți la adresa partenerilor de guvernare: „Noi știm cum guvernează dreapta. Guvernarea PSD a făcut 400 de kilometri de autostradă și drum expres”
  8. Emil Boc, la Forumul de securitate cibernetică din Cluj-Napoca: „Fără securitate cibernetică nu există securitate energetică”
  9. Acuzații grave la adresa ministrului Miruță: „Populist! Depășește limitele dialogului instituțional”
  10. Cum te poți înscrie ca observator independent la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și alte 12 localități