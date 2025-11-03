Ciprian Ciucu și-a prezentat un prim plan din programul său politic pentru București: PUZ-ul de ”regenerare urbană” pe Magheru–Victoriei

Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a prezentat primele linii ale programului său pentru București, lansând totodată un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) de regenerare urbană pentru zona Magheru–Victoriei.

Proiectul, care ar putea fi extins ulterior către Centrul Vechi, este conceput ca primul mare demers de anvergură pe care Ciucu îl va implementa ca primar general, dacă va câștiga alegerile din 7 decembrie.

Ce presupune PUZ-ul

„Dau drumul la un PUZ de regenerare urbană pe Magheru–Victoriei, după care extindem spre Centrul Vechi. Uitați-vă cum arată Magheru, acum este un tunel destinat circulației, aerul e toxic. Venim cu soluții de regenerare, regenerezi cu totul, spații pentru shopping, locuri unde oamenii să se simtă bine, să fie o destinație, nu un tunel. La modul cum arată, este zgomotos, nu e suficient (ca primar general) doar Magheru, dar acesta ar fi primul lucru”, a explicat Ciucu, într-o emisiune la Radio Guerrilla.

Primarul a detaliat și viziunea sa privind stilul de lucru în administrație, subliniind că munca efectivă a unui edil nu se vede în selfie-uri sau videoclipuri virale pe TikTok, ci în ședințe, planificare și monitorizarea proiectelor. „Suntem în perioada în care lumea se uită la cât de glossy e campania și la cum rezolvi problema X sau Y, dar întrebarea care mi se pare esențială este ce calități ai ca lider? Ești în stare să formezi o echipă, să te trezești dimineața super motivat să-ți motivezi echipa? Ești în stare să inspiri, le determini acțiunea, ești suficient de disciplinat tu cu tine însuți ca după ce planifici să monitorizezi în ce stadiu sunt proiectele, ai capacitatea de a evalua, ești flexibil să-ți schimbi opiniile sau abordarea dacă este greșită. Ești dispus să asculți critici de la cetățeni?”, a afirmat Ciucu.

Ads

Ciucu, despre problema traficului

Primarul a criticat abordarea strict tehnică a traficului din Capitală, susținând că acesta depinde și de comportament, nu doar de inginerie urbană. „Cu cât construiești mai mult pentru mașini, cu atât aduci și mai mult trafic. Trebuie să-i mutăm pe oameni spre transportul public – metrou, tramvai, troleibuze”. Ciucu pledat pentru introducerea benzilor unice, transport predictibil și măsuri descurajatoare pentru accesul cu mașina în centrul orașului.

În ceea ce privește parcările și dezvoltările imobiliare, Ciucu a subliniat necesitatea monetizării locurilor de parcare și a respectării stricte a planurilor urbanistice pentru a proteja țesutul urban. „Nu poți avea locuri de parcare gratuite la îndemână. Nu vrem dezvoltări care să distrugă orașul și mai tare. Presiunea pe blocuri cu mii de apartamente este uriașă”, a spus acesta. El a adăugat că a urmat linia conservatoare a fostului primar Nicușor Dan în materie de urbanism și că, în acest sens, a avut procese și amenzi.

Ads

Și-ar dori să extindă spațiul verde

Ciprian Ciucu a menționat și extinderea spațiilor verzi, unul dintre proiectele prioritare ale mandatului său în Sectorul 6. „Spațiul verde a dispărut an de an în București. În ultimii ani, noi am recuperat undeva la 30–40 de hectare. Trebuie să ai o politică fermă în sensul ăsta. Am demolat un complex din anii ’90 fără autorizație de funcționare, controlat de un clan. Am trimis Poliția Locală, iar acum nu mai este”, a menționat el.

Sondajele realizate în Capitală, la comanda PNL, arată că Ciprian Ciucu conduce cursa pentru Primăria Bucureștiului, cu 26,4% din voturile cu opțiune de vot, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 24,5%, Cătălin Drulă (USR) cu 18,7% și Anca Alexandrescu (independentă) cu 15%. Alegerile vor avea loc pe 7 decembrie, într-un singur tur.

Ads