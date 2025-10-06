Ce vrea Grindeanu în scris de la partenerii de Coaliție înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a condiționat viitorul alianței cu PNL și USR de disponibilitatea celorlalte partide de a accepta termeni impuși înainte alegerilor pentru Primăria Capitalei. Grindeanu a declarat luni, 6 octombrie, că social-democrații își doresc ori să fie un candidat comun, toate partidele din coaliție, ori fiecare partid să aibă un candidat propriu, separat, arătând că aceste condiții vor fi scrise, dacă vor fi de acord, ca anexă la protocolul alianței.

„Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om, care va fi viitorul primar. Este vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliție. Noi, PSD-ul și celelalte partide din coaliție au decis același lucru, să formăm această alianță de patru partide. Politic, noi am enunțat câteva condiții, vorbind de o coaliție politică, și anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliții, să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică, izolați față de ceilalți, ceea ce ne duce într-o situație care ne-ar putea face să ne punem întrebări, ce mai căutăm în această coaliție”, a declarat președintele interimar al PSD, după ședința conducerii PSD.

El a precizat că, dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate, nu au nicio problemă să organizeze alegeri.

„Mâine, sper, dacă dânsii continuă să susțină, să fie de acord cu condițiile noastre, care sunt condiții politice, evident. O să fie scrise, dacă vom fi de acord, ca o anexă la protocolul alianței”, a explicat Grindeanu.

Întrebat ce va face dacă premierul va veni cu hotărâre de guvern stabilind data alegerilor fără acordul Partidului Social-Democrat, Grindeanu a răspuns: „Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria generală decât această alianță politică”.

„Noi am dat un vot în interior și unul masiv, de intrare la guvernare, în această alianță, cred că undeva spre 70%. De bună credință am intrat în această coaliție, nu să fim tratați ca și ruda săracă și să fim puși la colț și facem alianțe numai când vrem noi”.

„Eu am spus de o alianță politică, dacă se dorește a continua sau nu, și o alianță despre oameni, nu despre un om”, a mai spus Grindeanu. Întrebat dacă pare un șantaj politic?, liderul interimar al PSD a răspuns: ”Nu pare deloc”.

