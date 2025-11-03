Sorin Grindeanu despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR. "Cătălin Drulă are nevoie de proptele, ca să poată să creadă că va candida cu șanse"

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 3 noiembrie, că românii „s-au săturat de politică” și că Daniel Băluță, candidatul social-democraților la Primăria Capitalei, își va concentra campania pe administrație și proiecte concrete în următoarele săptămâni.

Întrebat despre prezența primarului Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, reprezentantul USR, Grindeanu a afirmat că nu a fost surprins.

"Să știți că nu. Eu am privit-o ca o acțiune politică. Eu cred că românii s-au cam săturat de politică și vor să vadă administrație. Daniel Băluță, asta își propune în următoarele săptămâni. Să vorbească despre administrație, să vorbească despre proiecte. Pentru mine nu a fost o surpriză prezența președintelui Nicușor Dan la USR, fiindcă știm cu toții, Cătălin Drulă are nevoie de proptele, ca să poată să creadă că va candida cu șanse. Îl știm cu toții pe Drulă", a spus Grindeanu.

De asemenea, întrebat dacă îl va invita pe Nicușor Dan la congresul PSD, Grindeanu a răspuns ferm: „Nu! E dreptul meu să invit sau să nu invit”. El a mai adăugat că „unii candidați slabi” încearcă să-și crească șansele „sprijinindu-se pe Nicușor Dan” și că au ajuns „să-i copieze chiar și sloganul de campanie”.

Ads