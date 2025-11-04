Strategia prin care USR încearcă să reproducă succesul lui Nicușor Dan la Primărie. „Pe termen mediu, ar putea fi ultima șansă pentru Cătălin Drulă”

Cătălin Drulă și-a lansat duminică, 2 noiembrie, candidatura la alegerile pentru Primăria București, iar la eveniment a participat și președintele României, Nicușor Dan. Înainte de lansarea oficială, Cătălin Drulă a mai avut întrevederi cu fostul primar general pentru a arăta susținerea de care beneficiază din partea acestuia.

Deși președintele României nu a exprimat clar susținerea pentru candidatul USR, prezența sa la evenimentul de lansare a dat de înțeles că Drulă ar putea fi continuatorul lui Dan la Capitală. De altfel, întreaga campanie a USR și a lui Cătălin Drulă pare centrată pe o singură direcție: moștenirea lui Nicușor Dan și continuarea proiectelor sale la București.

Sloganul de campanie al lui Cătălin Drulă, „Împreună pe drumul onest”, face trimitere la sloganul de campanie pe care Nicușor Dan l-a avut în alegerile prezidențiale din 2024, „România onestă”.

De altfel, pentru a-și arăta rolul de continuator al proiectelor lui Nicușor Dan, Cătălin Drulă a depus la Camera Deputaților un proiect de lege care urmărește punerea în aplicare a referendumului convocat de fostul primar general în 2024.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că, în momentul de față, echipa de campanie a lui Cătălin Drulă încearcă să axeze întreaga campanie pe moștenirea lui Nicușor Dan.

„Drulă, în momentul de față, își concentrează aproape întreaga campanie pe moștenirea lui Nicușor Dan și pe nimic altceva. ”Pe drumul onest” nu este un slogan care să mă ducă cu gândul la Cătălin Drulă de până acum. Nu pentru că Drulă nu ar fi onest, ci pentru că l-au definit alte lucruri până în momentul de față”, afirmă Zăbavă într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta subliniază că funcția în care Cătălin Drulă a avut vizibilitate maximă a fost cea de la Ministerul Transporturilor, aceasta ajutându-l să crească politic și să ajungă președintele USR.

„”Pe drumul onest” sună foarte calm. El nu a fost în niciun fel așa. El a fost cu răngile, cu războiul, cu Rădoi, a fost un ministru activ. ”Pe drumul onest” nu-mi sună războinic sau foarte activ și de asta mă duce cu gândul mai degrabă că principala direcție strategică a campaniei este vizarea moștenirii lui Nicușor Dan, chiar dacă mai apar niște tușe personale precum ‘drumul’, o trimitere la activitatea sa de la Transporturi”, afirmă Zăbavă.

Consultantul politic nu crede că toți oamenii care l-au votat pe Nicușor Dan îl vor vota în decembrie pe Cătălin Drulă, astfel că transferul de popularitate de care a beneficiat actualul președinte al României la București nu ar putea fi complet.

Politologul George Jiglău este de părere că sloganul lui Cătălin Drulă vrea să îmbine trecutul său de la Ministerul Transporturilor, unde a avut o oarecare expunere, și moștenirea lui Nicușor Dan, Drulă erijându-se în continuatorul firesc al fostului primar.

„Cred că este un slogan rezultat din focus grupuri. Ce spui când te gândești la Cătălin Drulă și ce poți să spui în plus ca să se facă transferul de imagine? Cumva e normal. El nu e primar de sector ca ceilalți doi, deci nu vine la pachet cu un număr de alegători pe care se poate baza oarecum din oficiu. Încearcă să amintească de oarece domeniu de care și-a legat personalitatea lui publică încă de când era ONG-ist și apoi ministru, dar șansa lui cea mare este să se facă transferul de imagine de la Nicușor Dan.”

George Jiglău este de părere că, în afară de un transfer de popularitate de la Nicușor Dan, Cătălin Drulă nu ar avea altă șansă pentru a câștiga alegerile de la București.

Drulă mai are un dezavantaj în această cursă electorală, acela că a mai avut eșecuri politice înainte. În mandatul său de președinte al USR, partidul a obținut rezultate foarte slabe la alegerile locale și la europarlamentare, fapt care a dus la demisia acestuia.

Pentru Drulă este un pariu mare, spune politologul, iar aceasta ar putea fi ultima șansă politică a fostului lider USR, cel puțin pe termen mediu, subliniază lectorul Universității Babeș-Bolyai.

Alegerile parțiale pentru Primăria București vor avea loc pe data de 7 decembrie, iar până acum și-au anunțat intrarea în cursă 10 candidați din partea mai multor partide, dar și independenți.

Campania de strângere de semnături va ține până pe 17 noiembrie, când vor fi depuse candidaturile, iar campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie și se termină pe 6 decembrie.

