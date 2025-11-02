Suveraniștii, îndemnați de Călin Georgescu să boicoteze alegerile din București. "Un Guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime" VIDEO

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, și-a îndemnat fanii duminică seară, 2 noiembrie, să boicoteze alegerile pentru Primăria Bucureștiului, susținând că ce este "legitim nu poate fi legitim".

Într-un videoclip postat pe pagina personală de Facebook, Georgescu le-a transmis suveraniștilor care-l susțin că cine votează în acest scrutin legitimează "frauda" de anul trecut.

"Așa cum nu există democrație fără spiritualitate tot așa nu poate exista politică adevărată fără credință. Se poate vedea acest adevăr în atitudinea demnă de urmat a conducerii Statelor Unite ale Americii, ignorată cu dispreț de actuala administrație de la București. Prefer adevărul spus direct, nu ambalat în vorbe frumoase sau corectitudine politică.

Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna. Nu sunt un om politic, ci un om al credinței.

Slujesc cu capul sus poporul român, un popor creștin, urmând învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos. Azi, țara suferă și suferă din cauza decăderii politice, la care se adaugă aceste așa zise alegeri de la Primăria București.

Despre aceste alegeri am de spus următoarele: un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva și nimeni nu mă poate convinge de contrariul", a spus fostul prezidențiabil pe rețeaua de socializare.

Ads

El le-a mai transmis susținătorilor săi să se gândească de două ori înainte să legitimeze "o farsă".

"Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor dn mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă, oganizată sub aparența binelui.

Oricine m-ar fi întrebat, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Într-un mod aproape macabru pe 7 decembrie se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România, iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci.

Pentru mine e inacceptabil. E o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, azi nu am fi avut nevoie de alegeri la București

Când democrația se va întoarce în această țară vă asigur vor fi alegeri libere peste tot,nu doar la București. Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz și pentru că nu pot crede în aceste alegeri.

Ads

Criza din România nu e doar economică și socială, ci e mai ales o criză morală fără precedent. Iubirea de țară e o datorie sfântă pe care trebuie să o cultivăm cu exemplul personal. Țara nu moare dacă are oameni care cred în ea.

Țara are nevoie de inimi neînfricate și milioane suflete creștine care să se roage neîncetat pentru ea. Țara nu e distrusă de cei care îi fac rău, ci de cei mulți care stau și privesc indiferenți fără să facă nimic. Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată", a explicat Georgescu.

Călin Georgescu, încă 60 de zile sub control judiciar

Călin Georgescu este în prezent sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Decizia a fost luată joi, 30 octombrie, de Tribunalul Bucureşti, instanţă care i-a respins lui Georgescu o contestaţie la o altă hotărâre prin care a fost menţinută măsura controlului judiciar.

Ads