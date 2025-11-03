Liderul USR vrea concurență reală cu PNL: "Pe Bucureşti mă aştept la o dezbatere reală, nu de formă, pentru că miza este reală"

Preşedintele USR, Dominic Fritz, care este și primar al municipiului Timișoara, afirmă că o competiţie pentru Primăria Capitalei, în vederea alegerii primarului general, este normală.

Liderul USR a afirmat că, în opinia sa, ”constelaţia politică” existentă la nivel central nu trebuie neapărat replicată şi la nivel local.

”Cine este mai sensibil la atacuri, recomandarea mea este, mai ales la nivel de coaliţie, să o luăm mai uşor cu tot felul de epitete şi atacuri. Pentru Bucureşti există o înţelegere că nu facem lucruri sub centură, ş.a.m.d., dar suntem într-o democraţie, suntem competitori electorali, e perfect normal să existe la nivel naţional o anumită constelaţie politică şi la nivel local alte constelaţii politice. Eu la Timişoara nu am o coaliţie de aceeaşi culoare ca la Bucureşti, asta ar fi absurd. (...) Pe Bucureşti chiar mă aştept la o dezbatere reală, nu la una de formă, pentru că miza este reală pentru Bucureşti”, a afirmat Dominic Fritz, luni seară, la B1 Tv.

El a spus că este ”mult spaţiu pentru pace” în coaliţia de guvernare, fiind de părere că ”lucrurile au escaladat prea mult” între partide, iar acestea trebuie să revină la reformele pe care le-au promis.

”Toţi cei care vor mai multă cordialitate, este foarte mult spaţiu pentru pace la nivel de coaliţie şi de guvernare, unde lucrurile, din punctul meu de vedere, au escaladat prea mult şi trebuie să ne întoarcem la un limbaj în primul rând mult mai civilizat, la un respect pentru partenerii de coaliţie, dar mai ales trebuie să ne întoarcem la reformele pe care ne-am angajat că o să le facem”, a adăugat Dominic Fritz.

Referindu-se la campania electorală pentru Bucureşti, liderul USR a afirmat că PSD nu reprezintă un sprijin prea mare pentru candidatul Daniel Băluţă în această campanie.

Ads